6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği şehirlerde sandıktan kim birinci çıktı?

17 Ağustos 1999 depreminden sonra Türkiye’de meydana gelen en büyük sarsıntı olan 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri Suriye dahil fay hattı boyunca en az 10 ilde yıkıma yol açtı.

Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay büyük hasar aldı. Sarsıntı ve yıkımın büyüklüğü nedeniyle hükümet, deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm ilan etti. Hükümetin açıklamasına göre 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti.

Peki depremden 3.5 ay sonra gerçekleşen 14 Mayıs seçimlerinde depremin yıkıma yol açtığı illerde hangi parti ne kadar oy aldı?

CUMHURBAŞKANLIĞI

Kahramanmaraş

Erdoğan: Yüzde 71.88

Yüzde 71.88 Kılıçdaroğlu: Yüzde 22.20

Yüzde 22.20 Oğan: Yüzde 5.50

Kilis

Erdoğan: Yüzde 65.69

Yüzde 65.69 Kılıçdaroğlu: Yüzde 26.82

Yüzde 26.82 Oğan: Yüzde 6.82

Diyarbakır

Kılıçdaroğlu: Yüzde 71.95

Yüzde 71.95 Erdoğan: Yüzde 26.48

Yüzde 26.48 Oğan: Yüzde 1.26

Adana

Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.90

Yüzde 50.90 Erdoğan: Yüzde 43.92

Yüzde 43.92 Oğan: Yüzde 4.8

Osmaniye

Erdoğan: Yüzde 62.32

Yüzde 62.32 Kılıçdaroğlu: Yüzde 30.71

Yüzde 30.71 Oğan: Yüzde 6.42

Gaziantep

Erdoğan: Yüzde 59.76

Yüzde 59.76 Kılıçdaroğlu: Yüzde 34.65

Yüzde 34.65 Oğan: Yüzde 5.18

Şanlıurfa

Erdoğan: Yüzde 62.02

Yüzde 62.02 Kılıçdaroğlu: Yüzde 36.05

Yüzde 36.05 Oğan: Yüzde 1.59

Adıyaman

Erdoğan: Yüzde 66.35

Yüzde 66.35 Kılıçdaroğlu: Yüzde 31.08

Yüzde 31.08 Oğan: Yüzde 2.19

Malatya

Erdoğan: Yüzde 69.40

Yüzde 69.40 Kılıçdaroğlu: Yüzde 27.01

Yüzde 27.01 Oğan: Yüzde 3.25

Hatay

Kılıçdaroğlu: Yüzde 48.09

Yüzde 48.09 Erdoğan: Yüzde 48.01

Yüzde 48.01 Oğan: Yüzde 3.58

MİLLETVEKİLLİĞİ

Kahramanmaraş

AKP: Yüzde 47.77

Yüzde 47.77 MHP: Yüzde 16.30

Yüzde 16.30 CHP: 16.09

Kilis

AKP: Yüzde 39.78

Yüzde 39.78 MHP: Yüzde 27.24

Yüzde 27.24 CHP: Yüzde 20.19

Diyarbakır

YSP: Yüzde 61.96

Yüzde 61.96 AKP: Yüzde 22.60

Yüzde 22.60 CHP: Yüzde 7.81

Adana

AKP: Yüzde 30.48

Yüzde 30.48 CHP: Yüzde 28.72

Yüzde 28.72 MHP: Yüzde 11.03

Osmaniye

AKP: Yüzde 32.84

Yüzde 32.84 MHP: Yüzde 28.88

Yüzde 28.88 CHP: Yüzde 17.17

Gaziantep

AKP: Yüzde 44.88

Yüzde 44.88 CHP: Yüzde 20.26

Yüzde 20.26 MHP: Yüzde 9.68

Şanlıurfa

AKP: Yüzde 42.95

Yüzde 42.95 YSP: Yüzde 25.17

Yüzde 25.17 MHP: Yüzde 9.39

Adıyaman

AKP: Yüzde 52.91

Yüzde 52.91 CHP: Yüzde 18.60

Yüzde 18.60 YSP: Yüzde 11.87

Malatya

AKP: Yüzde 45.16

Yüzde 45.16 CHP: Yüzde 21.51

Yüzde 21.51 MHP: Yüzde 12.95

Hatay

AKP: Yüzde 33.55

Yüzde 33.55 CHP: Yüzde 28.52

Yüzde 28.52 MHP: Yüzde 12.20

10 kentin yedisinde Erdoğan, üç kentte ise Kılıçdaroğlu ipi göğüsledi. AKP dokuz kente, YSP bir kente birinci parti çıktı.