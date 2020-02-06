6 Şubat Süper Loto sonuçları açıklanıyor! Süper Loto’da dev ikramiye sahibini arıyor!

Milli Piyango’nun bu haftaki Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarı dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda 6 bilen çıkmaması nedeniyle 5 kez devreden Süper Loto’nun bu akşamki çekilişinde büyük ikramiyenin yaklaşık 14 milyon lira olması bekleniyor. Saat 21.15’te yapılacak olan Süper Loto çekiliş sonuçlarını sayfamızdan sorgulayabilir, detaylara ulaşabilirsiniz. İşte 6 Şubat Süper Loto sonuçları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto’da bu akşam 642. hafta çekilişi yapılacak. Saat 21.15’te başlayacak çekilişin ardından sonuçlar belli olacak. Süper Loto sonuçları açıklandığında sayfamızda yer alacak.

SÜPER LOTO’DA DEV İKRAMİYE!

Milli Piyango İdaresi’nin en fazla kazandıran şans oyunlarından olan Süper Loto’da 5. devir gerçekleşmiş ve 12 milyon 391 bin lira bir sonraki çekilişe devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişle birlikte büyük ikramiye tutarının 14 milyon lira seviyelerine çıkması bekleniyor.