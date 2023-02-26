6 yaşındaki Berkay, minibüsün altında can verdi

Kaza, 19 Şubat Pazar günü saat 15.00 sıralarında Çınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Önder Genç’in kullandığı 34 HVF 52 plakalı kapalı kasa minibüs, sokakta oynayan 6 yaşındaki Berkay Bozkurt’a çarptı. Berkay, kendisine çarpan minibüsle olay yerinden alınarak hastaneye götürüldü, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan sürücü Önder Genç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Berkay Bozkurt’un anne ve babası, sürücünün aracı hızlı kullandığını, ayrıca telefonla konuştuğunu ileri sürerek tutuklanmasını istedi.

“TELEFONLA KONUŞURKEN YOLA HİÇ BAKMIYORDU”

Kaza sırasında sokakta olduğunu ve komşuları ile sohbet ettiğini dile getiren baba Mehmet Ali Bozkurt, “Orada hiç beklenmedik bir an oldu. Buradan son sürat geçerken, telefonla konuşarak yola hiç bakmıyordu. İki kişi vardı araçta, birbirleriyle sohbet halindeydi. Biz bunlara ‘hop durun, yavaş gelin,’ dememize rağmen bu kişiler bizi hiç görmediler. Ben diğer çocukları uzaklaştırırken benim çocuğumu eziyor, kurtaramıyoruz. Orada olay yerinde can veriyor yavrum.

O araç çalışır halde olduğu için çocuğumu kucağıma alıp hastaneye götürdüm. İki kişi vardı o araçta, onlarla birlikte gittik. Hastaneye bunlar beni götürmedi. Göbekte ben inip çocuğu kucağıma alıp devam ettim. Hastaneye kendi imkanlarımla gittim. Şahıslar sonradan geldiler, korktukları için geldiler. Bu kişilerin tutuksuz yargılandığını duyduk. Sadece imza atıp dava gününü bekleyecek” dedi.

“EVLADIMIN KANI YERDE KALMASIN “

Berkay’ın anne Aslıhan Bozkurt ise, “Benim meyvemi kopardılar. Buradan herkese sesleniyorum, evladı olan annelere sesleniyorum ve hakimlere savcılara sesleniyorum. Lütfen benim evladımın kanı yerde kalmasın. Benim sokağım cadde değil kapı önünde oldu” ifadesi kullanıldı. (DHA)