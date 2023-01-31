‘6 yaşındaki çocuk evlenebilir’ sözünü eleştiren gazeteci yeniden hakim karşısında

Gazeteci Zafer Arapkirli, “6 yaşındaki çocuk evlenebilir” diyen Nureddin Yıldız’a yönelik eleştirileri nedeniyle yeniden yargılanıyor.

Arapkirli, paylaşımında şunları söylemişti:

“Bunu mu savunuyorsunuz? Bu pisliğe sahip çıkanlar, bana çemkireceğine, bu lafların altına imza atıp yayınlasın burada… Utanmıyorlar! Benim gazeteciliğimin bu işle ne alakası var? Kepazeliği, ahlaksızlığı nasıl savunuyorsun? Utanmıyor musun? Bu aşağılık pisliklere kimse dur demeyecek mi? Özellikle de makam sahibi ‘Kız babaları ne bekliyorsunuz?”

Arapkirli, hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada 2019’da beraat etmiş daha sonra istinaf bu kararı bozmuştu.

Bozulan dosyanın yeniden görülmesine 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Duruşmanın küçük salonda yapılması nedeniyle tartışma yaşandı. Mahkeme heyeti de salondaki darlık ve herkesin içeri girememesi nedeniyle duruşmayı erteledi.

“GEREKSİZ YERE ADLİYELERE GELİYORUZ”

Arapkirli duruşma öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Buradaki basın mensubu arkadaşlarım şu anda başka haberleri kovalayacak olacakken buraya gelmişler bir meslektaşlarının yargılanması öncesinde bizim açıklamamızı dinliyorlar.

Ben de yaklaşık bir saat sonra KRT TV’de yayında olacaktım. Bizler gereksiz yere adliyelere geliyoruz. Böyle sudan gerekçelerle. Ama tırnak içinde bize verilen rahatsızlık, bu ülkede milyonlarca kadının, kız çocuğunun mağduriyeti yanında bir hiçtir. Bir kum tanesidir. Bizim dikkat çekmek istediğimiz şey dün de Anadolu Adliyesi’nde bir mağdurenin başına gelenler. Burada konuşurken kim bilir kaç bin kız çocuğu tacize, tecavüze uğruyor.”

‘KIZ ÇOCUKLARINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

“Ne çocuklarımızı teslim edeceğiz ne de eleştiri hakkımızı teslim edeceğiz. Bundan sonra bu karanlığa karşı çıkmaya ve kız çocuklarını korumaya devam edeceğiz bu böyle biline.”