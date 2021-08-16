6 yaşındaki Reşit motosiklet kazasında öldü

Gaziantep’te bir çiftlik evinin kapısına çarpan motosikletteki Reşit Çınar Sever (6) hayatını kaybetti. Kazada, sürücü baba ile eşi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Geneyik Mahallesi’nde meydana geldi. Akrabalarını ziyaret eden Ali Sever, beraberinde eşi Sevda ve oğlu Reşit Çınar Sever ile plakası öğrenilemeyen motosikleti ile eve dönmek üzere yola çıktı. İddiaya göre, Ali Sever seyir halindeyken bilinmeyen nedenle direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bir çiftlik evinin kapısına çarptı. Devrilen motosikletten yola savrulan Sever ailesinin fertleri, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Gaziantep Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Reşit Çınar Sever, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Ali ile eşi Sevda Sever ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük Reşit Çınar’ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. (DHA)