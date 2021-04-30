6 yaşındaki Umay’ın hayatının 4 yılı hastanede geçti

Minik Umay, 2017 yılında “Nöroblastom” yani böbreküstü bezinde gelişen bir tümör teşhisiyle birden bire yoğun bir tedavi sürecinde bulmuş kendini… Yaşama şansının bile düşük görüldüğü bir noktadan organ nakline kadar uzanan zorlu bir tedavi sonrasında sağlığına kavuşmuş. İşte 6 yıllık yaşamının yaklaşık 4 yılı hastanede geçen minik Umay’ın uzun, bir o kadar da yorucu tedavi öyküsü…

DOKTORU ÜROLOJİ VE ORGAN NAKLİ CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. BURAK KOÇAK: EN İYİ TEDAVİ YÖNTEMİ ORGAN NAKLİDİR

Umay gibi kronik böbrek yetmezliği bulunan tüm çocuklar için böbrek naklinin en iyi tedavi yöntemi olduğunu belirten Koçak, ‘Böylelikle hızla normal yaşamlarına dönebilirler’ dedi.

Çocuklarda kronik böbrek yetmezliğinin en sık sebepleri doğumsal kusurlardır. Ayrıca bazı kalıtımsal olarak çocuklara geçebilen hastalıklar da önemli bir yetmezlik nedenidir. Uzun süreli ve sinsi ilerleyen böbrek yetersizliklerinde ilk yıllarda idrar boldur; çocuklar geceleri birkaç defa idrara kalkabilir, gündüz çok sık idrar yapabilir ve idrar kaçırabilir. Hastalarda öncelikle halsizlik başlar ve bu aşamada hastalık çoğu zaman atlanır. Daha ileri aşamalarda tansiyon yüksekliği, göz kapaklarında ve bacaklarda şişme görülebilir. Zamanla büyüme yavaşlar, iştahsızlık, solukluk gözlenir.

NE ZAMAN BÖBREK NAKLI GEREKİR?

Son dönem böbrek yetmezliği bulunan tüm çocuklarda (süt çocukları da dahil) böbrek nakli en iyi tedavi yöntemidir. Her şeyden önce diyalize giren çocuklar için zorlu bir süreç bitmiş olur. Umay gibi yakın takip ve dikkatli tıbbi bakım ile bu süreci sorunsuz atlatan çocuklar hızla büyümeye ve akranları gibi koşup, oynamaya başlar.

BABASI EMRAH OK: YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİZ

Öncelikle büyük geçmiş olsun… Umay’ın hastalığını nasıl öğrendiniz?

Çok teşekkürler… Umay’da sırasıyla iştahsızlık, kilo kaybı, kusma, ateş, idrar çıkışında azalma gibi belirtiler fark ettik. Hastane hastane dolaştık, sonunda kızıma Nöroblastom teşhisi konuldu. Sol böbreküstü bezinden kaynaklı tümör her iki böbreğe baskı uygulayacak şekilde büyümüştü. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatış yaptık. Tedavimiz 25 günlük yoğun bakımla başladı. 8 kür kemoterapi sonrası ameliyat devamında

radyoterapi, Otolog ilik nakli ve idame ilaç tedavisi şeklinde devam ederken, böbrekte taş oluşumu ve zorlu tedavi sürecine bağlı böbrek fonksiyonlarında zayıflamayla artan yetmezlik sonucu Koç Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli bölümüne yönlendirildik.

Bu süreçte neler yaşadınız?

Nakil için gerekli hazırlıklar başladı. Baba ve kız

doku, kan testleri yaptırdık. 21 Mart’ta beni (böbrek donörü olarak) Doç. Dr. Emre Arpalı, kızımı da Prof. Dr. Burak Koçak ameliyat etti. Başarılı geçen operasyon sonrası Umay’ın böbrek fonksiyonları mükemmel şekilde çalışmaya başladı. Bunu duyduğumda bütün ağrılarım, endişelerim kayboldu.

Şimdi nasıl kızınız?

Her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Yeniden doğmuş gibiyiz. Sık sık kontrollere gidiyoruz. Doktorlarımızın Prof. Dr. Münci Kalayoğlu önderliğinde daha birçok hastayı hayata bağlayacaklarına gönülden inanıyorum. Bu süreçte yanımızda olan tüm sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır.

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