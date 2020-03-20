60 yaş üstü için market erken açılacak

60 yaş ve üzeri müşterileri için CarrefourSA, bulunduğu AVM’ler içerisinde yer alan mağazaları hariç geri kalan tüm mağazalarını 21 Mart 2020, Cumartesi itibarıyla 08:00 – 09:00 saatleri arasında sadece bu yaş grubundaki müşterilerine açacak. 60 yaş üstü müşteriler, dilerlerse günün geri kalanında da market alışverişlerini gerçekleştirebilecekler.

CarrefourSA’nın Türkiye’nin 52 ilinde 630 marketi bulunuyor. Market aynı zamanda kasalarına sosyal mesafe amacıyla cam paravanlar da kurdu.

Bunun yanı sıra kasa sıralarında sosyal mesafeyi korumak adına da yerlere 1,5 metre aralıkla sosyal mesafe kuralı getirdi. Uygulamalar, kısa zamanda firmanın tüm mağazalarında yaygınlaşacak.

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