600 bin ton buğday çöpe giden ekmekle israf oluyor

Gıda israfının yüzde 60’ı evlerden kaynaklanırken, çöpe atılan ekmekler en büyük atık oluyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Hayat pahalılığının arttığı ve iklim değişiğinin hızlandığı günümüzde, gıda israfı da önemli problemlerden birisi olarak önümüzde duruyor. Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Endeksi Raporu’na göre dünyadaki yıllık toplam gıda israfı 931 milyon tonu buluyor. Türkiye ise gıda israfında dünyada 7.7 milyon ton ile 3’üncü sırada yer alıyor. İsrafın yüzde 61’inin evlerden kaynaklandığını söyleyen Gıda Uzmanı Süleyman Dilsiz, en büyük gıda israfının da ekmekte yapıldığını belirtti. Dilsiz, çöpe atılan ekmek nedeniyle yıllık 600 bin tona yakın buğdayın israf edildiğini kaydetti.

Türkiye’de yaşanan yüksek israf oranının, tasarrufu önemsemeyen ve tüketim odaklı büyüme politikalarının bedeli olduğunu anlatan Süleyman Dilsiz, dünyada da benzer sıkıntılar yaşandığını aktardı. Dilsiz, “Gıdada tarımsal üretimden son hane halkı tüketimine kadar tüm tedarik zinciri boyunca israf var. İsrafı azaltıcı, tasarruf artıran, nüfusu azaltan bilinçli tüketim için sürdürülebilir politikaların üretilmesi gerekiyor. Yoksa kıtlığın israf yoğun tüm toplumların öncelikli belası olarak ulusal güvenlik için tehdit olacağı mutlak öngörüm” ifadelerini kullandı.