64 özel harekat polisi törenle Suriye’nin El-Bab bölgesine uğurlandı

Erzurum Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli 64 polis düzenlenen törenle Suriye’nin El-Bab bölgesine uğurlandı. Törende konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye’nin savunmasının artık Irak ile Suriye’nin kuzeyinde başladığını belirterek, “Zor görevler, insanları daha da çok olgunlaştırır. Ailelerinizin endişesi olabilir, bu çok normaldir. Ama zaten sizler zor görevler için yetiştirildiniz. Allah’ın izniyle sağ salim gider, sağ salim gelirsiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

ORHAN BOZKURT

Erzurum Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ndeki 64 polisin, Suriye’nin El-Bab bölgesine görevlendirilmesi nedeniyle uğurlama töreni düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törende El-Bab’a gidecek polisler için kurban kesilerek dua edildi.

Vali Okay Memiş, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, emperyalist güçlerin hem Irak’ın kuzeyinde hem de Suriye’nin kuzeyinde ayrı bir devlet kurmak istediğini belirterek, “Türkiye’nin savunması artık Irak ile Suriye’nin kuzeyinde başlıyor” dedi. Vali Memiş, El-Bab’a uğurlanan Özel Harekat Polislerinin ailelerinin de katıldığı törende bölgenin riskli olduğunu hatırlatarak, buna rağmen devletin sonuna kadar büyük bir kararlılıkla gereken mücadeleyi vereceğini anlattı.

“ORAYI TERÖRİSTLERDEN ARINDIRMAK YETMİYOR”

Söz konusu bölgede uydu bir devlet oluşumuna sonuna kadar Türkiye’nin karşı çıkacağını ifade eden Vali Memiş, “Kürt kardeşlerimizle, Kürt vatandaşlarımızla hiçbir sorunumuz yok. Lakin onları kullanarak orada ayrı bir devlet kurmak isteyen güçlere ve otoritelere karşı da Türk milletinin, bu yüce milletin nasıl bir millet olduğunu göstermek boynumuzun borcu. Orada PÖH, Jandarma birlikleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer unsurları, istihbarat birliklerimiz, mülki idare amirlerimiz de var.

Kardeşlerim, Türk milleti asker bir millettir. Türk milleti, devletler kuran bir millettir. Orayı teröristlerden arındırmak yetmiyor çünkü teröristlerden arındırdığınız bölgede devlet hizmetleri yapmanız gerekiyor. Nedir devlet hizmetleri, altyapı, kanalizasyonu getireceksin, içme suyunu sağlayacaksın, eğitimini ve sağlığını vereceksin. Yani bu işleri de yapacak bir otorite sağlanması istendi” şeklinde konuştu.

“SİZLER ZOR GÖREVLER İÇİN YETİŞTİRİLDİNİZ”

Türkiye’nin hiçbir zaman ne Suriye’nin ne de Irak’ın topraklarında gözünün olmadığını vurgulayan Vali Memiş, “Maksadımız, oraları kendi topraklarımıza katmak değil. Eğer bize saldırı varsa tabi ki kendimizi, memleketimizi, çocuklarımızı, analarımızı, eşlerimizi, kardeşlerimizi savunmak için o bölgede mecburen bulunacağız. Bulunmaya da devam edeceğiz. Zor görevler, insanları daha da çok olgunlaştırır. Ailelerinizin endişesi olabilir, bu çok normaldir. Ama zaten sizler zor görevler için yetiştirildiniz. Allah’ın izniyle sağ salim gider, sağ salim gelirsiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz”

Konuşmaların ardından Özel Harekat Polisleri dualar eşliğinde otobüslerle El-Bab’a uğurlandı. Polislerin uğurlanma töreni sırasında aileleri ve çocukları ile vedalaşması esnasında oldukça duygulu anlar yaşandı.