65 kişinin can verdiği otelin karşısına Erdoğan’ın gülümseyen fotoğrafını astılar

Hacı Ömer Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan ve 6 Şubat depreminde, aralarında KKTC’den en gelen sporcular ve rehberlerin de bulunduğu 65 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Hotel’in karşısındaki bir binaya Erdoğan’ın gülümseyen bir fotoğrafının asılması tepkiyle karşılandı.

65 kişiye mezar olan otel ile Erdoğan’ın posterinin asıldığı binanın arasından Atatürk Bulvarı geçiyor.

SERT TEPKİ GELDİ

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, 65 kişinin yaşamını yitirdiği ve Adıyamanlıların her geçişlerinde hüzünlendiği bir binaya Erdoğan’ın gülen bir fotoğrafının asılmasının doğru olmadığını belirterek, “Biz de genel başkanımızın tebessüm eden bir fotoğrafını astık. Ama, astığımız yer hükümet binasının karşısındaki bir bina. 65 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli, Adıyaman depreminin simge yerlerinden birisi. İnsanlar oradan her geçtikçe acıları bir kez daha tazeleniyor. O nedenle öyle bir posterin yerinin seçilirken daha özenli davranılması gerekirdi” dedi.

Grand İsoas Hotel’in enkazının kaldırılmasının ardından kentin en işlek yerlerinden birisi olan bu bölgede otelin arsası vatandaşlar tarafından otopark olarak kullanılıyor.