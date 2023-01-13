65 yaş üstüne fiyatsız seyahat vatandaş ile sürücüleri karşı karşıya getirdi

Ücretsiz seyahat hakkı şoförler ile vatandaşlar arasında büyük sıkıntı yaratıyor. Araç sahipleri belediyelerce kendilerine ödenen bin 500 lirayı az bularak 65 üstü vatandaşları araçlarına almamaya çalışıyor. Vatandaşlar ise mağdur olduklarını dile getirirken CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin aylık ödeneğin artırılması talebinde bulundu.

Ücretsiz seyahat yükümlülüğü bulunan ve belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren araç sahipleri ile vatandaşlar arasında sıkıntı yaşanıyor. Araç sahipleri ücretsiz seyahat için ödenen aylık bin 500 liranın çok düşük olduğunu belirtiyor.

Vatandaşlar da bazı araçların kendilerini almamak için görmezlikten gelmesinden yakınıyor. CHP Muğla Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Süleyman Girgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan bu ücretlerin artırılmasını istedi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir sosyal medya hesabından onlarca vatandaş bu konuyu gündeme taşıdı. Araç sahipleri ve şoförler başta akaryakıt olmak üzere her şeye hemen her gün gelen zamlar karşısında bin 500 liralık ödeneğin çok az olduğunu savunuyor.

VATANDAŞ DA ŞOFÖR DE HAKLI

“Şikayetim var Marmaris” isimli sosyal medya topluluğunda şikayetlerini dile getiren vatandaşlar şunları söyledi:

Şeref Tarım: “Eee arkadaşlar mademki taşıma ücretsiz olsun 65 yaşa, mazot 26 lira, sigorta 8 bin 200 lira, yıllık bandrol bin 400, şoför sigortası 2 bin 200, günlük şoför ücreti 400, 10 bin bakım 3 bin lira. Elektrik, su, ev kirası varsa cabası. Size soruyorum lütfen mantıklı cevap verin. Kafe, market veya restoran işleten varsa sizde 65 yaşlara her şeyi bedava yapar mısınız? Azıcık insaf lütfen, herkes evine ekmek götürüyor. Bir araç günde şehir içi 50 veya 70 kişiyi ücretsiz taşıyor aldığı para bin 500 lira varın gerisini siz düşünün.”

Cengiz Selçuk: “O, 65 yas üstü zamanında sizin için o yolları yaptı, konutları yaptı, evde yemekleri, tarlada sebzeyi, meyveyi üretti şimdi işleri bitti mezara atabilirsiniz.”

Cemal Kaya: “65 yaş üstü devlete 30 sene ödeme yaptı hakkıdır, az bile. 65 yaş üstü Avrupalı gibi dünyayı mı dolaşıyor.”

Mehmet Nur Bulğurcu: “Kaç yaşlı vatandaşımızın bineceği belli değil. Hastaneye gidende var, Fethiye’ye gün yapmaya gidende, Datça’dan Muğla’ya çıra almaya gidende var. Seyahat hakkı elbette olmalı ama en azından maliyet bari karşılanmalı.”

“BİN 500 TL İLE TEKER DÖNER Mİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2023 Bütçesi görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP Muğla Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Süleyman Girgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a sorular yöneltti. Girgin, şunları söyledi:

“Ücretsiz seyahat yükümlülüğü bulunan ve belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine bin 500 lira gelir desteği ödemesi yapılıyor. Bu ücretin artırılması gerekir.

Yanlış uygulama nedeniyle şoför esnafı ile vatandaşlar bazen karşı karşıya geliyor. Hak sahibi ile şoför esnafı arasında tartışmalar yaşandığına tanık oluyoruz. Esnafın taşıdığı yolcunun bazen yarıya yakını ücretsiz oluyor. Mazot aldı başını gitti. Maliyetler, bakım, sigorta derken esnafa verilen aylık bin 500 TL ile teker döner mi? Çözüm, miktarın artırılması ve adaletli ödemenin yapılmasıdır.”

SOSYAL DEVLET YAŞAMI KOLAYLAŞTIRANDIR

Enflasyon artışından kaynaklanan ekonomik olumsuzluklar ve işletme maliyetindeki artışlar sebebiyle faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında, ödenen gelir desteğinin mutlaka artırılması gerektiğini de sözlerine ekleyen CHP’li Girgin, şöyle konuştu:

“Sosyal devlet yaşamı kolaylaştırıcı, iyileştirmeleri yapmak durumundadır. Bunun bedelini de bütçeden karşılar. Sermayenin trilyonlarca, milyarlarca vergi borçlarını affederken, yok sayarken, bir kalemde üstünü çizerken eli titremeyen siyasi iktidar sıra şoför esnafına ve ücretsiz seyahat yükümlülüğü olan vatandaşa gelince cimri davranıyor.

Özel toplu taşıma araçlarına yapılan gelir desteği ödemesinin adaletli olması için biniş sayıları dikkate alınmalıdır. Aylık istatiksel biniş raporlarına istinaden ücret tarifesi, taşınan ücretsiz yolcu sayısı ve güzergâh mesafe verileri doğrultusunda Muğla ili genelinde Bakanlıkça ödenen gelir desteğinin tüm taşımacı esnafın ücretsiz yolcu biniş sayıları gözetilerek gerekli hesaplamalar doğrultusunda ödenmesi sağlanmalıdır.”