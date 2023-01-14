“6’lı masanın altında” denilen HDP masanın üstüne çıktı

AKP heyetinin anayasa değişikliğine destek için yaptığı ziyaret siyasetin ana gündemi oldu. AKP’nin Anayasa değişikliği için HDP’den destek istemesinin yankıları sürüyor. Muhalefetin ortağı olduğu öne sürülen HDP’ye yapılan ziyarete ilişkin MHP lideri Bahçeli, sessizliğini koruyor.

AKP‘lilerin muhalefetin oluşturduğu 6’lı masayı eleştirirken, “Masanın altında gizlenen 7. ayak” suçlaması yapılan HDP, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP yetkililerinin ziyareti ile masanın üzerine çıktı. Başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliği için HDP’den destek istenmesi, iktidar partisinde de sıkıntı yarattı. AKP yetkilileri, “HDP, AYM tarafından kapatılmadığı sürece legal bir parti. Anayasa mutabakat ister. ‘Bizi dışladınız’ denilmemesi için bu ziyaret yapıldı, anayasa değişikliği ile ilgili bilgi verildi” savunması yaptı. Ancak bu açıklama, bugüne kadar, HDP Milletvekilleri için “Terör örgütünün Meclis’teki uzantıları” diyen ‘’HDPKK” benzetmesi yapan AKP’deki rahatsızlığı gidermedi.

ERDOĞAN: ONLAR TERÖRİST

HDP son yıllarda AKP’nin yok saydığı bir parti konumundaydı. HDP, bayramlarda partiler arasındaki ziyaretlerde de hem AKP hem de MHP’nin listesinde yer almadı. HDP ile AKP’li vekiller arasında Meclis Genel Kurulu’nda sık sık tartışmalar çıktı, AKP’liler HDP sözcülerine ‘’PKK’ya terörist diyemiyorsunuz, ortaksınız” diye yüklendi. Erdoğan da koronaya yakalanınca kendisine ‘’Geçmiş olsun” mesajı yayınlayan tüm partilere teşekkür etmiş HDP’ye etmemiş, HDP için ‘’Parlamentoya sızan katiller, siyasi teröristler” demişti. Erdoğan, şunları söylemişti: “HDP’yi allayıp pullayıp meşrulaştırma ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde, yapılan her terör saldırısında dökülen kan izi vardır. HDP denen operasyonel aygıt, maneviyatımızı hedef alan tüm sapkınların aktörü durumundadır. CHP kurduğu altlı masaya çantada keklik gördüğü bunları almaya tenezzül bile etmedi. Masanın altında onları tutma yoluna gitti. Siyasi ahlaktan uzak yapının temsilcileri de ortada, bay Kemal, Meral Hanım ve yanındakiler. HDP’yi söylemeye zaten gerek yok, onlar siyasi terörist.”

‘PKK’YA ARACI OLUYORLAR’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da önceki gün Şırnak’ta yaptığı konuşmada HDP’ye yüklendi. “Siyasetin utanmazlık abideleri. Bakın biz yıllardır PKK’nın partisi diyoruz, alınmıyorlar, utanmıyorlar, itiraz da etmiyorlar… ‘Hayır, öyle değiliz’ de demiyorlar. Hâlâ utanmadan PKK ele başına özgürlük istiyorlar. Hâlâ utanmadan PKK için eleman istiyorlar, çocukların dağa gitmesine aracılık ediyorlar. Ankara’da güya siyaset yapıyorlar, Meclis’te el kaldırıyorlar ve bu katliamların, bu yaşananların bir tanesi için bile milletten özür dilemiyorlar” diye konuştu.

‘BİR DAHA OH ÇEKİYORUM’

Bir kız çocuğunu dağa kaçırmak isteyen HDP’li yöneticiyi yolda yakaladıklarını belirten Soylu, “Anneleri babaları da HDP binasına gittiler, onu kaçıran HDP’li yöneticileri orada darbettiler. Ellerine sağlık, iyi de yaptılar. Daha önce ‘oh’ çekmiştim biliyorsunuz. Bir ‘oh’ daha çekiyorum” diye konuştu.

Şimdi gözler Bahçeli’de

MHP’nin de, HDP ziyaretinden rahatsız olduğu ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bugünkü TBMM Grup toplantısında eleştiride bulunacağı bildirildi. MHP lideri daha önce HDP için ‘’TBMM’de terörist istemiyoruz. Sabırlarımızı kevgire çeviren HDP’yi Türk siyaset hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz. Milletvekili müsveddelerinin TBMM’de yeri olamaz. HDP’nin kapatılması Anayasa Mahkemesi’nin adalete, tarihe, millete, şehitlere ihmali mümkün olmayan bir görevidir” demişti. Cumhur ittifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici de HDP’ye yapılan hazine yardımının dağdaki PKK’lılara gittiğini savunmuş, partilere yardım yapılmamasını istemişti.

O ZİYARETİN TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 2 Kasım’da HDP’yi ziyaret etti.

Muhalefetten, “HDP legal parti” diyen AKP’ye: Bayramda gitmedin şimdi mi hatırladın?

Altılı masayı oluşturan muhalefet ise ‘’AKP, bayramlardaki siyasi parti ziyaretlerinde dahi bir kez olsun HDP’ye gitmedi. Bayramda yok saydığı HDP’yi 26 oy eksik olunca hatırladı” yorumu yapıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “MHP ‘HDP kapatılsın’ diye bas bas bağırıyor. Erdoğan, HDP’ye ‘Terörist’ diyor. Şimdi ‘Terörist’ dediklerinin ayaklarına gidip destek istiyorlar. Bunlarınki Cumhur İttifakı değil, menfaat ittifakı… Bizi eleştirip HDP’yi 6’lı masanın altında arayanlar, kendi masalarının üzerine baksınlar. Bu iktidarın U dönüşlerine yetişemiyoruz” dedi. Kültür eski Bakanı CHP’li Fikri Sağlar da “HDP’yi PKK’nın siyasi uzantısı olmak ve muhalefeti de HDP ile işbirliği yapmakla suçlayan AKP’de biraz utanma olur. CHPKK diyenler bu yüzsüzlüğü nasıl kaldırıyorsunuz?” diye sordu.

“SES VER EY AKP!”

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Erdal Sarızeybek de, “Bahçeli AKP ittifakı fiilen çökmüştür” dedi. DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ise ‘’HDP+ 6+1 diyenler. Ses verin eyy AKP’liler… Allah pisliğinizde boğsun sizi” yorumunu yaptı.

AKP’li Mehmet Metiner ise partisinin HDP ziyaretiyle ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Metiner, “HDP ile diyalog-işbirliği içine girmek şayet, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunun bir gereği ise o vakit HDP’yi PKK ile bir tutup eleştirmek, dahası HDP ile diyalog -işbirliği halinde olan başkalarını suçlamak doğru olur mu? Bir şeyi biz yapınca mı doğru olur sadece?” diye sordu.