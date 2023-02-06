7.4’lük depremde Malatya’da rezidans çöktü, çok sayıda kişi en kaz altında

Saat 04.17 sıralarında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremin zararları gün aydınlanmaya başlamasıyla daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Malatya’da da hissedilen deprem nedeniyle çok sayıda bina çöktü.

Binanın önceki hali

REZİDANS ÇÖKTÜ

Malatya’da da hissedilen deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü. Malatya Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Bulvarında faaliyet gösteren Trend Garden Residence da deprem nedeniyle yıkıldı.

Enkaz altından 6 kişinin yaralı olarak kurtulduğu öğrenilirken 41 daireden oluşan rezidansta her dairede en az 2’şer kişinin kaldığı belirtildi.

Depremden 14 saniye sonra rezidansın çöktüğünü ifade eden vatandaşlar göçük altında en az 60 kişinin olabileceğini söyledi. Rezidansta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.