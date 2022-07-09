7 ayda ülkelerine gönderilen göçmen sayısı açıklandı

Yazan:
Alaturka Online
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İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak – 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında ülkelerine gönderilen göçmen sayısını duyurdu.

Yayınlanma: 21:07 – 09 Temmuz 2022 Güncellenme:

7 ayda ülkelerine gönderilen göçmen sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Daire Başkanlığı, 1-7 Temmuz tarihlerinde düzensiz göçmenlere ilişkin verileri paylaştı.

1-7 Temmuz tarihlerinde yakalanan düzensiz göçmen sayısının 5 bin 923 olduğu bildirildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin bin 980’inin Afganistan, 364’ünün Pakistan uyruklu olduğu belirtildi.

Yakalanan 5 bin 923 düzensiz göçmenden toplam 3 bin 778’inin ülkelerine geri gönderildiği açıklandı.

52 BİN 11 GÖÇMEN GÖNDERİLDİ

1 Ocak – 7 Temmuz 2022 itibariyle gönderilen düzensiz göçmen sayısı 52 bin 11 olarak açıklandı.

Geri gönderilen göçmenlerden 30 bin 519’unun Afganistan, 6 bin 759’unun Pakistan uyruklu olduğu bildirildi.

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