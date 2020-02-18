SURİYE'NİN EN SICAK ADRESİNE İDLİB'E GİDELİM. REJİMİN İLERLEYİŞİ DE SİVİLLERİN KAÇIŞI DA DEVAM EDİYOR. ESAD'IN BOMBALARINDAN KAÇAN SİVİLLERİN TOPLANDIĞI ATME KAMPI'NDA 7 AYLIK BİR BEBEK AKŞAM UYKUYA DALDI. ANCAK SARILDIĞI BATTANİYE ONU SOĞUKTAN KORUYAMADI. ABDÜLVAHİP BEBEK DONARAK HAYATA GÖZLERİNİ KAPADI. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber
Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV 7 aylık bebek donarak öldü