7. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

7. Gün Ramazan İftar Menüsü

Domates Çorbası

Patlıcan Silkme

Ispanaklı Rulo Börek

Pudingli elmalı turta

Domates Çorbası

Domates çorbası tarifi için malzemeler

1 kg taze domates

100 g konserve doğranmış domates

10 arpacık soğan

3 diş sarımsak

Yarım kırmızı Meksika biberi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

500 ml et suyu

50 ml krema

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için

2 dilim tost ekmeği

2 dal taze kekik

Değirmen karabiber

Domates çorbası hazırlanışı

Domatesleri önceden ısıtılmış 200 derece fırında közleyin. Fırından alıp kabuklarını soyun. Küp doğradığınız soğan, sarımsak ve Meksika biberini zeytinyağında soteleyin. Soğanlar pembeleşmeye başladığında kabuklarını soyduğunuz közlenmiş domatesler ve konserve domatesi ilave edin. Tuz, karabiber ve toz şekerle tatlandırıp orta ateşte 10-15 dakika pişirin.

Et suyunu ilave edip 2-3 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Kremayı ilave edip bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın.

Tost ekmeklerini küp doğrayıp yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5 dakika kızarın. Çorbayı servis kaselerine paylaştırın. Üzerlerini kızarttığınız tost ekmekleri, taze kekik ve değirmen karabiberle süsleyerek servis yapın.

Patlıcan Silkme

Patlıcan silkme tarifi için malzemeler

5 patlıcan

3 soğan

5~6 diş sarımsak

Yarım su bardağı zeytinyağı

12 sivri biber

6 domates

1 demet maydanoz

Patlıcan silkme hazırlanışı

Patlıcanları alacalı soyup uzunlamasına dörde bölün ve 2 cm genişliğinde doğrayın. Kararmamaları için 20 dakika tuzlu suda bekletin. Piyazlık doğradığınız soğanlar ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. İnce doğradığınız sivri biberler, küp doğradığınız domates ve patlıcanları ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp yarım çay bardağı kadar su ilave ederek kısık ateşte pişirin. Patlıcanlar iyice yumuşadığında ince kıydığınız maydanozu ilave edip ocaktan alın. Ilık servis yapın.

Ispanaklı Rulo Börek

Ispanaklı rulo börek tarifi için malzemeler

12 baklava yufkası

60 ml eritilmiş tereyağı

700 gr ıspanak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Ispanaklı rulo börek hazırlanışı

Soğanı küp şeklinde doğrayıp zeytinyağında pembeleştirin. Doğranmış ıspanakları ekleyip kavurun. Tuz, karabiber ve pul biber ile tatlandırın. Soğumaya bırakın. Aralarına tereyağı sürerek 3 yufkayı üst üste dizin. Kenarına ıspanaklı harçtan yayın ve rulo şeklinde sarın. Ortadan ikiye kesin. Yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerine tereyağı sürüp 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Ilınınca servis yapın.

Pudingli elmalı turta

Pudingli elmalı turta tarifi için malzemeler

Hamuru için

300 g un

200 g tereyağı

175 g toz şeker

1 yumurta

1 limonun rendelenmiş kabuğu

İç harcı için

3 elma

1 limonun suyu

50 g kuru üzüm

50 g toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

Pudingli sos için

2 yumurta

3 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı vanilyalı toz puding

Pudingli elmalı turta hazırlanışı

Hamuru için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kaba alın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Hamurun üzerini streç filmle sarıp buzdolabında iki saat dinlendirin. İç harcı için elmaların kabuklarını soyun ve ince yarım ay formunda dilimleyin. Bir kaseye alıp kararmamaları için üzerlerine limon suyu gezdirin. Kuru üzüm, toz şeker ve tarçını ilave edip karıştırın. Dinlenen hamuru tart kalıbınızdan biraz daha büyük olacak şekilde açın. Hafif yağladığınız tart kalıbına kenarlarından sarkacak şekilde yayın. Sarkan parçaları kesip turtanızın ortasına elmalı üzümlü harcı ekleyin. Kestiğiniz parçaları bir merdane yardımıyla açarak şeritler kesin. Pudingli sos için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırın. Sosu turtanızın üzerine gezdirin ve kestiğiniz şeritleri turtanızın üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Ilık servis yapın.

ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR AYET

Allah, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da keffâreti, ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek, yahut onları giydirmek, yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamıyan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin keffâreti işte budur. Yeminlerinizi koruyun (onlara riayet edin). Allah size âyetlerini açıklıyor; umulur ki şükredersiniz! Maide( 5) 89

ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR HADİS

Hilâli görünceye kadar oruç tutmayın, yine (müteakip) hilâli görünceye kadar da yemeyin. Bulut araya girerse ayı takdir edin.