7 gün süreyle milli yas ilan edildi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

ERDOĞAN DUYURDU: 7 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir” ifadelerini kullandı.