7 il afet bölgesi ilan edildi

Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinde meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi afetlerinden etkilenen bölgeler, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” olarak ilan edildi.

Sozcu.com.tr

Batı Karadeniz’de 26 – 29 Haziran 2022 tarihleri arasındaki aşırı yağışlara bağlı olarak; sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi afetleri meydana geldi.

Afetler sonucunda 2 vatandaş sel sularına kapılarak kayboldu, hayvan kayıpları yaşandı, konut, işyeri ve tarım alanları hasar gördü, altyapı sistemleri etkilendi.

Bu kapsamda, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinde meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi afetlerinden etkilenen bölgeler, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” olarak ilan edildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada Sakarya ilinde yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelere gerekli destek verilmeye devam edileceği belirtildi.

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