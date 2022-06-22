7. kattan düşen Sedefnur’un sevgilisi polis memuru için istenen ceza belli oldu

Kocaeli’de Sedefnur Çağlar’ın erkek arkadaşı polis memuru Ahmet Ata’yla gittiği 7’nci kattaki evin balkonundan düşüp yaralanmasıyla ilgili savcılık dosyası tamamlandı. Ata hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl hapis cezası istendi.

Olay, 9 Ocak’ta Körfez ilçesinde bir sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.’nin evine misafirliğe gitti.

Burada iki polis memuru ve E.Ş. isimli kadınla alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7’nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Sedefnur, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Vücudunda kırıklar olan Sedefnur, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

AÇIĞA ALINIP TUTUKLANDI

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Hakkında idari soruşturma da başlatılıp açığa alınan polis memuru Ahmet Ata, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ iddiasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olayın yaşandığı evin sahibi polis memuru O.Ç. ise idari soruşturma nedeniyle açığa alınıp savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay anında evde bulunan O.Ç.’nin kız arkadaşı E.Ş. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anında alkollü olan ve uyuşturucu kullandığı belirlenen, Sedefnur’un aşağı düşmesinin ardından ekipler gelene kadar aşağı inmeyen Ahmet Ata, ifadesinde, Sedefnur Çağlar ile 2 yıl önce tanıştıklarını, bu süreçte kız arkadaşının iki kez intihar girişiminde bulunduğunu, polis arkadaşlarının evinde alkol alıp eğlendiklerini belirterek, kendisinin uyurken Sedefnur’un cep telefonuna baktığını ve kendisini aldattığını anlayınca tepki gösterdiğini söyledi.

EVLİLİK KONUSUNDA TARTIŞMIŞLAR

Ahmet Ata, Sedefnur’un “Nasıl böyle bir şey yaparsın?” diyerek göğsüne ve omuzlarına vurduğunu, kendisinin tepki vermediğini sonra hızlıca balkona giderek aşağı atladığını öne sürdü.

İfadeleri alınan arkadaşları ise Ahmet Ata’nın Sedefnur ile evlenmek istediğini ve sık sık bunu dile getirdiğini, Sedefnur’un ise Ata’nın uyuşturucu kullanması nedeniyle evlenmek istemediğini söyledi. Ayrıca, Ahmet Ata’nın öfke kontrolü sorunu yaşadığını, evlilik konusunda da sık sık tartıştıklarını belirtti.

Yaklaşık 1 ay boyunca Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi devam eden Sedefnur, uyandırıldıktan sonra beyin ve sinir cerrahi servisindeki odaya alındı. Bir süre burada tedavisi süren Sedefnur, ailesinin isteğiyle ambulansla memleketi Sivas’a götürüldü. Sedefnur, Sivas Numune Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Vücudunda ağır hasar bulunan Sedefnur’un tedavisine Sivas’taki evinde devam edildi.

İFADESİ TUTANAĞA GEÇİRİLEMEDİ

Savcılık tarafından olayla ilgili hazırlanan dosyanın tamamlanması için defalarca Sedefnur’un ifadesine başvuruldu. Fakat Sedefnur’un fiziksel ve psikolojik sağlık problemlerinin olması nedeniyle sonuç alınamadı. Son olarak Sedefnur’un Sivas’taki evine giden ve aralarında psikolog ve savcının da bulunduğu bir heyet, Sedefnur’un ifadesini almaya çalıştı ancak bu denemeden de sonuç alınamadı. Sedefnur’un sağlık problemleri nedeniyle ifadesi tutanağa geçirilemedi.

TESPİTLER TUTANAĞA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Bunun üzerine savcılık, tespitleri tutanağa bağladı. Ahmet Ata’nın Sedefnur’u balkondan itekleyerek aşağıya düşürdüğü şüphesiyle dava açmaya yetecek kadar delil olduğuna kanaat getirilerek, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. (DHA)

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