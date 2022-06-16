7 kişiyi rehin alan 5 Afgan gözaltında

İstanbul’da Bangladeş ve Pakistan uyruklu 7 kişi fidye için kaçırıldı. Polis rehineleri düzenlenen baskınla kurtarırken, Afgan uyruklu 5 fidyeci de yakalandı.

Habip ATAM

Polisi harekete geçiren olay, 15 Haziran’da Bayrampaşa’da yaşandı. İddiaya göre, Pakistan uyruklu bir kişi, emniyete giderek arkadaşlarının bir adreste rehin tutulduğunu ve ailelerinden fidye istendiğini söyledi. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki adrese operasyon düzenlendi. Baskında, Pakistan ve Bangladeşli 7 kişi kurtarıldı. Afgan uyruklu olduğu öğrenilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İŞKENCE VE FİDYE

Polis ekiplerince gözaltına alınan Afganların, rehineleri “Sizi İtalya’ya götüreceğiz” diyerek belirlenen adrese götürdükleri öne sürüldü. İddiaya göre, şüpheliler eve götürdükleri 7 kişiyi silah zoruyla bir odaya kapattı. Şüpheliler, Pakistan ve Bangladeşlilerin cep telefonlarını ve paralarını aldılar. Bununla yetinemeyen Afganların, rehin tuttukları kişilere işkence yaptıkları ve ailelerini arayarak fidye istedikleri ortaya çıktı. Şüpheliler, ellerinde tabanca ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğrafları da ailelere gönderdi. Rehin tutulan kişilerin de görüntüleri ailelerine iletildi.

2-3 BİN EURO

Rehinelerin her biri için 2 ila 3 bin euro arası para istedikleri iddia edilen şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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