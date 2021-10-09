7 milyar dolarlık operasyon: Yabancı kaçtı, yerli kâr için bozdurdu

Son iki haftada dolar/TL hızla yükselirken yabancılar 3,6 milyar dolarlık sıcak para çıkışına imza attı. Yerliler ise yüksek kuru kâr için kullanıp 3,4 milyar dolar bozdurdu.

Sozcu.com.tr

Enflasyon yükselirken faizin indirilmesine ve faiz indiriminin devam edeceği söylentilerine bir de Merkez Bankası (TCMB) Başkanı’nın görevden alınabileceğine dair iddialar eklenince Türk lirası dolar karşısında dibe vurdu ve kur dün 8,97 ile rekor tazeledi.

Kurun 8,44’ten 8,88’e sıçradığı 17 Eylül-1 Ekim arasındaki dönemde yabancılar Türkiye’de menkul kıymet ve swap (döviz-TL takası) kanallarından toplamda yaklaşık 3,6 milyar dolarlık çıkışa imza atarken, yerliler de kur yükselişini kâr amaçlı kullanarak 3,4 milyar dolarlık döviz bozdurdu.

3,6 MİLYAR DOLARLIK YABANCI ÇIKIŞI

TCMB verileri, son iki haftada yerli ve yabancıların döviz hareketlerini ortaya koydu.

Buna göre, 17 Eylül-1 Ekim arasındaki iki haftada yabancılar, 616 milyon dolarlık devlet tahvilini, 57 milyon dolarlık da hisseyi elden çıkardı. Böylece yabancılar iki haftada toplamda 673 milyon dolarlık menkul kıymet satışı yaptı.

İki haftada swap kanalından yabancı çıkışı ise yaklaşık 2 milyar 924 milyon dolar oldu. oldu.

Böylece iki haftada toplamda 3,6 milyar dolarlık yabancı çıkışı yaşandı.

YERLİ BOZDURDU

Öte yandan, yurt içi yerleşikler ise kurdaki artışı ellerindeki dövizin bir kısmını bozdurup kâr etme amacıyla kullandı.

TCMB verileri, son iki haftada parite etkisinden arındırıldığında yerliler toplamda 3,4 milyar dolarlık döviz ve altın bozdurdu.

Böylece yerlilerin toplam yabancı para mevduatı 232,7 milyar dolara geriledi.

ARTAN ENFLASYONA RAĞMEN FAİZİ DÜŞÜRDÜLER

20 Mart’ta göreve geldikten sonra “beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz” sözü veren TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ağustosta enflasyonun yüzde 19,25 ile yüzde 19’luk politika faizini aşması sonrasında çark etmiş ve daha düşük olan çekirdek göstergelere odaklanacaklarını söyleyerek faiz indirimi sinyali vermişti.

Eylül başında başlayan sinyaller 23 Eylül’de gerçeğe dönüşmüş ve politika faizi yüzde 18’e düşürülmüştü. Eylülde enflasyon yüzde 19,58 ile artışını sürdürmesine rağmen, iki gün önceki yatırımcı toplantısında Kavcıoğlu faiz indirimlerine devam mesajı verdi.

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