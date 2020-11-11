“7. Perakende Teknolojileri Konferansı”nın beşinci oturumu gerçekleşti

İSTANBUL (AA) – Kategori Mağazacıları Derneği (KMD) tarafından düzenlenen "7. Perakende Teknolojileri Konferansı"nın beşinci oturumu “Her Şey Dijitalleşiyor, Peki Ya Kurallar?” ana temasıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

IKEA Türkiye Genel Müdür Vekili ve Mali İşler Direktörü (CFO) Kerim Nişel moderatörlüğünde gerçekleşen oturuma, Esin Avukatlık Ortaklığı Ortağı Avukat İlay Yılmaz, İleti Yönetim Sistemi AŞ Genel Müdürü Dr. Tolga Tüfekçi, Related Digital Üst Yöneticisi (CEO) Sedat Kılıç, CarrefourSa Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Bilal Genç ile Tanı, Müşteri Çözümleri ve Veri Yönetimi Cem Alpay katıldı.

CarrefourSa Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Genç, burada yaptığı konuşmada, pandemi döneminde gıda perakendecilerinin kamu görevi üstlendiğini söyledi.

Pandemiye kadar dijitalleşmenin rekabet için önemli olduğunun varsayıldığını belirterek, "Dijitalleşme dendiğinde, biz hep yazılımların, donanımların bir araya geldiği daha çok bilgi işlem biriminin inisiyatifinde bu iş yürüsün diye bakarken, pandemi bu işin daha esnek daha çevik olması gerektiğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

CarrefourSa'da yaklaşık 2 yıldır çok yoğun bir dijital dönüşüm programı yürüttüklerini bildiren Genç, şunları kaydetti:

"Doğal olarak bu çalışmanın meyvelerini pandemi döneminde yedik. CarrefourSa olarak kesintisiz bir şekilde hizmet verebildik. Her sektörde değişim oldu. Perakende de olduğu kadar sigortacılıkta, finansta, telekomünikasyonda müşteri ve ticari dinamiklere kadar her şey değişti. Çevrim içi kanal çok daha ağırlıklı bir şekilde yer almaya başladı. Dijitalleşmenin şirketlerde program olarak yönetilmesi gerekiyor. Çünkü işin bir tarafında süreç olduğunu gördük. Süreçlerde bir optimizasyon olmazsa, süreçlerin içerisinde bir geliştirme yapılmazsa, yapılan sadece otomasyon oluyor. Diğer yandan da insan unsuru çok önemli… Yani 3 temel unsurun teknoloji, süreç ve bunları yürütmesi gerekenin insan olduğunu bu dönemde anladık ve buna göre yönettik."

– "e-ticaret kısa zamanda 5 kat büyüdü"

Bilal Genç, dijitalleşmenin en temel komponentinin "veri" olduğunu belirterek, CarrefourSa içerisinde günlük yaklaşık 2,5 milyar satır datanın son 5-6 yıllık veriden alınarak işlendiğini söyledi.

Dijitalleşme yolculuklarına "öncelik mobil" düşüncesiyle çıktıklarını aktaran Genç, böylelikle işe alım süreçlerinde on binlerce saat zaman kazandıklarını ifade etti.

Genç, işletmedeki bütün süreçlerin otomatiğe dönüştürülmesiyle müşteriyle daha az temaslı ve hızlı işler yaptıklarını belirterek, "Aslına bakarsanız, verimlilik dediğimiz şeyi teknolojiyle sağladık. Dijital kanal inanılmaz büyüme trendine girdi. 5 katlar civarında elektronik ticarette büyümeyi kısa zaman içerisinde gördük. Bu da esnek ve çevik iş modellerinin olması gerektiğini bize gösterdi. Ayrıca, müşteri verisini daha iyi kullanıp kişiselleştirmemiz gerekiyordu. Belirli bir müşteri grubuna daha hızlı ve kolay ulaşım yine değerli verinin işlenmesiyle oldu." diye konuştu.

7. Perakende Teknolojileri Konferansı, bu yıl her zamankinden farklı olarak dijitalleşen yeni formatıyla 10 oturumluk bir webinar serisi şeklinde katılımcılarıyla buluşacak. Bugünkü 5. oturumun ardından internet semineri serisi, 5 hafta sürecek ve her çarşamba günü bir canlı yayınla gerçekleştirilecek.