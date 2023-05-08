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8 Mayıs 2023
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7 şehirde IŞİD operasyonu

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de terör örgütü IŞİD içerisinde silahlı eğitim alan ve yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçerek eylem yapma planı yaptığı üzerinde durulan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Osmaniye, İstanbul, İzmir, Bursa, Hatay, Şanlıurfa ve Kayseri’de eş zamanlı yapılan baskınlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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