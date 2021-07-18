7 yıl geçti, 7 bakan değişti, yarısı dahi bitmedi!

Temeli 2013 yılında atılan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projesinin yüzde 43’ünün tamamlandığı açıklandı. 7 yıl geçen ve bu süre içinde de 7 bakan değişikliği yaşandığını belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Ömür bitiyor, yol bitmiyor ama bu yol hiç bitmeyecek gibi duruyor” dedi.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Meclis KİT Komisyonu üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Sertel’in, Ankara-İzmir hızlı tren projesine ilişkin sorusuna şu cevabı verdi:

– Ankara-İzmir Hızlı Tren projesinde; Banaz-Eşme, Uşak (Eşme)-Manisa (Salihli), Salihli-Manisa kesimlerinde altyapı yapım çalışmaları devam etmektedir. Altyapı yapım çalışmalarında yüzde 43,44 fiziksel ilerleme sağlanmıştır. Kalan altyapı ve elektromekanik yapım işleri AYGM yatırım programında yer almakta olup, dış finansmanla yürütülmesi için 6 Ekim 2020 tarihinde AYGM’ce ihalesi yapılmış olup, sözleşme imzalanmıştır.

– Projenin 74 kilometrelik Eşme-Salihli kesimi altyapı yapım işinde yüzde 44,83 fiziksel ilerleme sağlanmıştır. Bu kesimde toplam uzunluğu 22,7 km olan 25 adet tünel ve toplam uzunluğu 4,6 km olan 21 adet viyadük yapılacaktır. Toplam 25 adet tünelde yüzde 23,9 oranında fiziki ilerleme sağlanmıştır. 5 adet tünelde yüzde 100 oranında imalatlar tamamlanmış; 7 adet tünelde imalat çalışmaları devam etmekle birlikte toplam 5 bin 248 metre tünel imalatı gerçekleştirilmiştir.

NE ZAMAN AÇILACAĞI MEÇHUL

Sertel, projenin ne zaman biteceği konusunda TCDD Genel Müdürü’nün yanıt vermediğini belirterek, şunları söyledi:

– Projenin temeli 2013 yılında atıldı, 2020 yılında biteceği açıklandı ama öğreniyoruz ki şimdiye kadar ancak yüzde 43,44’ü bitirilebilmiş. Üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen yarısı dahi bitirilemedi. Ne zaman açılacağı da meçhul. Milletvekilliğim süresince çeşitli defalar aynı konuyu gündeme getirdim ancak aldığımız tek cevap ‘cek-cak’ oluyor maalesef. Yapılacak, edilecek deniliyor ama projede bir türlü bitirilemiyor. Bu hızla giderse bize binmek nasip olmayacak sanırım. Ömür bitiyor, yol bitmiyor ama bu yol hiç bitmeyecek gibi duruyor. Ama benim gördüğüm AKP iktidarının ömrünün bittiğidir. Bu projenin bitirilmesi bizim iktidarımızda olacaktır.