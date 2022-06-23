70 yaşında, cebindeki son parayla ucuz ekmek sırasında: Kalan 1-2 liramla et mi alayım, yemeklik mi, meyve mi, yağ mı?

İstanbul’un bazı ilçelerinde ekmek ve simit fiyatı 5 TL’ye çıktı. Ekmek fiyatının maliyetleri karşılayamadığını belirten fırıncılar, ekmeğin 5 TL’de uzun süre kalamayacağını, 7 lirayı zorlayacağını ifade ediyor. Fırınların önünden dahi geçemeyen dar gelirliler, yaz kış demeden Halk Ekmek büfelerinde ucuz ekmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Cebinde kalan son 7-8 lirayla ucuz ekmek sırasına giren 70 yaşındaki vatandaş da onlardan birisi…. 3 adet ekmek aldıktan sonra geriye kalan 1-2 liralık bozukluğunu göstererek, “Bununla et mi alayım, yemeklik mi, meyve mi, yağ mı?” diye sordu, içinde bulunduğu durumu anlattı.

Batuhan SERİM

Kamera: Hakan KAYA

Ekmeğin İstanbul’un bazı semtlerinde 5 liraya satılması üzerine Çağlayan’da Halk Ekmek büfesinde sırada bekleyen vatandaşlara mikrofon uzattık, “İstanbul’da bazı semtlerde ekmek ve simit 5 liraya satılmaya başlandı.

Önümüzdeki günlerde 7 lira olabileceği söyleniyor. Bu hale geleceğimiz aklınızdan geçer miydi?” diye sorduk. Halk Ekmek büfesindeki satış yetkilileri, gelen son zamdan sonra ekmek büfesindeki kuyruğun arttığını belirtti.

Geçim derdiyle boğuşanlar da, fırınlardan sonra Halk Ekmek büfelerine de zam gelmesinden korktuklarını anlattı.

Sorularımıza vatandaşların verdiği yanıtlar şöyle oldu:

“300 GRAM DÖNER ALDIM 5 GÜN YİYECEĞİM”

Hakan Aktaş: “2 liradan 5 adet ekmek aldım. İş yerinde öğlen yemeğini dışarıdan yiyemiyorum, mecbur, şartlar çok ağırlaştı… Sabah kahvaltımı ve öğlen yemeğimi bu şekilde yiyorum, kalanı da akşam eve götürüyorum. Uzun zamandır et almıyorum, bugün döner aldım kendime. Bu döneri de beşe bölüp beş gün yiyeceğim. (1 kilo mu aldınız?) Hayır 300 gram. 1 kilo nerede kardeşim? Biraz da yoğurt aldım, bunu da ayran yapacağım.

(Ekmek fiyatları bu şekilde artmaya devam ederse alabilecek misiniz?) Ekmek vazgeçilmez. Alternatif üreteceğiz. Dışarıdan almam, evimde yaparım. Şu an her yaşadığımız sıkıntıyı, sorunu halk olarak kendi içimizde hallediyoruz. İnşallahlarla, maşallahlarla gidiyoruz. Halk Ekmek de zamlanırsa, -inşallah zamlanmaz-, yaparsa buradan da alamayacağız, evimizde yapacağız.”

“EKMEĞE MUHTAÇ KALDIK”

Garip Kutlu: “Fiyatların böyle olacağı hiç aklımdan geçmezdi. Bu fiyatlar bütçemizi zorluyor, bak fırına değil de Halk Ekmek’e geliyoruz. Fırın çok masraflı geliyor bize. Türkiye bir tarım ülkesi, ziraat ülkesi ama maalesef ekmeğe muhtaç kalıyoruz. (Bir yurttaş olarak bu durum sizi üzüyor mu?) Üzmez olur mu? Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Niçin böyle olsun? Hangi nedenle?”

“GÖÇ İÇİN BELEDİYEYE BAŞVURDUM, MEMLEKETE TAŞINACAĞIM”

Yunus Coşkun: “Bu fiyatlar hiç aklıma gelmezdi. Ben 22 yıldır Çağlayan’da yaşıyorum, taşınma ücretini ödeyemeyeceğimden 1 ay önce göç için belediyeye başvurdum. Olumlu sonuçlanmış, eşyaların hepsini koliledik, bekliyoruz. Memlekete taşınacağım. Çünkü geçinemiyorum. 3 çocuğum var, 2’si okula gidiyor.

Şu an sosyal yardımlaşmaya gidiyorum büyükşehir belediyesine. Asgari ücretle bir yerde çalışıyorum, haftada 2 gün iznim var, onda da başka bir iş yapıyorum. Geçinemiyorum. Sabah eşim gitti fırına 3 ekmek aldı, 12 lira… Halk Ekmek’e geliyoruz mecbur. 10-15 tane alıyoruz, buzluğa atıyoruz, çözüp çözüp yiyoruz. (Fiyatlar böyle artmaya devam ederse son çare olarak ne yapacaksınız?) Çare kalmadı ki.”

“BAŞIMIZDAKİLER SAĞ OLSUN”

Yeliz Ayhan: “Şu anda Ümraniye’den geliyorum ve ekmeği 5 liraya aldım fırından. Mecbur kaldım da aldım. (Para üstü aldığınızda ne hissettiniz?) Battık… Allah sonumuzu hayır etsin. Gerçekten çok kötü durumlardayız. (Zamlandığını bilerek mi gitmiştiniz yoksa orada mı öğrendiniz?) Orada öğrendim.

4 kişilik bir aileyiz ve 4-5 tane ekmek almamız lazım. Fırında da 5 lirayı görünce bittim… Çocuklarımıza süt alamıyoruz, marketlere müze gibi giriyoruz; bakıyoruz, yorum yapıyoruz, çıkıyoruz. (Neden böyle oldu sizce?) Başımızdakiler sağ olsun.”

“İSTANBUL’DAN TAŞINMAYI DÜŞÜNÜYORUM”

Ahmet Aslan: “12 tane ekmek aldım, 24 lira ödedim. Evin nüfusu 3 ama ekmekleri buzdolabına saklıyorum, oradan çıkarıp yiyorum. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Burası buğday ülkesi ama niye böyle oluyor bilmiyorum. Ben 12 ekmeği fırından 5 liraya almış olsam 60 lira ödemem lazım. Halk Ekmekle yarı yarıya neredeyse. Emekliyim ben, geçinemiyorum artık. İstanbul’dan taşınmayı düşünüyorum. Aç gezsem de kimseden yardım isteyemem…”

“EKMEĞİ BİLE DIŞARIDAN ALACAĞIZ NEREDEYSE”

Mehmet Karagöz: “Bizim ülkemizde her şey yetişiyor ama her şeyi dışarıdan alıyoruz. Ekmeği bile dışarıdan alacağız neredeyse yakında. Yazıktır günahtır ya. (Neden bu hale geldik sizce?) Görünen köy klavuz istemiyor.

(Fiyatlar böyle artmaya devam ederse ekmeğe erişmekte zorluk yaşar mısınız?) İllaki yaşarız. İnsanlar artık sadece ekmekle doyuyor. Onun yanına peynir, zeytin alma gibi bir lüksleri yok ki… Allah sonumuzu hayır etsin.”

“SONUMUZ NE OLACAK BİLMİYORUZ”

Mustafa Tunay: “7 liraya ekmek mi olur ya! Gözünü seveyim! (Neden böyle oldu sizce?) Büyüklerimizin hataları mı diyelim, ne diyelim…

(Fiyatlar böyle artmaya devam ederse ekmeğe erişmekte zorluk yaşar mısınız?) Yaşamaz olur muyuz? Burada bir sürü kuyruk oluyor, Halk Ekmek yetişmiyor… Sonumuz ne olacak bilemiyorum.”

“İNSANLAR ÇÖPTEN EKMEK TOPLUYOR”

İsmini vermek istemeyen yurttaş: “Kuru ekmeğe muhtaç olduk. O durumdayız… Bu fiyatlar daha önce aklıma gelmezdi. Bu fiyatlar bütçemizi zorluyor. (Gözyaşlarını zor tutarak ve ağlamaklı bir sesle Halk Ekmek’ten aldığı ekmek poşetini göstererek) İnsanlar şu ekmeği alamıyorlar, çöpten topluyorlar…”

“MEYVENİN YANINA BİLE GİDEMİYORUZ”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Fiyatların böyle olacağı hiç aklıma gelmezdi. Aklımızın ucundan geçmezdi. Mahvolduk. Bir meyvenin yanına bile gidemiyoruz. 70 yaşındayım, Halk Ekmek sırasına girdim. (Bu durum siz üzüyor mu?) Üzmez olur mu? (Cebinde kalan son bozuklukları çıkararak) Daha param yok vallahi. (3 ekmek aldıktan sonra kalan yaklaşık 1-2 lira bozuğu göstererek) Bununla et mi alayım, yemeklik mi alayım, meyve mi alayım, yağ mı alayım?”

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