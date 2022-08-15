70 yaşındaki Sedriye Nine’nin feryadı: Yaz geçti, torunlarımız meyve sebzeye hasret

AKP’nin en yüksek oranda oy aldığı kentlerden olan Erzurum’da 70 yaşındaki Sedriye Nine’nin feryadı yürek dağladı. İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar’a derdini anlatarak ekonomik şartlardan şikayetçi olan Sedriye Nine, “Her şey olmuş ateş pahası, torunlarımız yaz geçti meyveye sebzeye hasretler” dedi.

Orhan BOZKURT

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, ilçe gezileri kapsamında gittiği Hınıs ilçesinde köyleri gezdi. Kırkpınar’a Söğütlü köyünde 70 yaşındaki Sedriye Doğan, torunlarının yaz boyunca meyve yiyemediğini anlatarak hayat pahalılığından dert yandı.

“HER ŞEY OLMUŞ ATEŞ PAHASI… BÖYLE MÜSLÜMANLIK OLUR MU?”

Evlerinde su akmadığını anlatan Sedriye Nine, “Çeşmeden su taşıyoruz. Çeşmeden taşıdığımız su da sağlıklı değil, kokuyor. Bize bunu reva gördüler. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bizim bu halimizi görsün. Böyle Müslümanlık olur mu? Banyo yapamıyoruz, abdest alamıyoruz. Her şey olmuş ateş pahası, torunlarımız yaz geçti meyveye sebzeye hasret. Bir armut yiyemediler. Toprağımız var, ekip biçemiyoruz, mazot olmuş kaç lira. Yardım bekliyoruz” diye konuştu.

“BU GÖRÜNTÜLERİ TÜM ÜLKE İNSANININ VİCDANINA HAVALE EDİYORUM”

İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar da Sedriye Nine’nin yanından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Erzurum milletvekilleri, Belediye Başkanları, AK Partinin İl Başkanı, böyle olursa siz değil seçimi kazanmak, barajın dibinde kalırsanız hiç şaşırmayın. Çünkü teşkilatınız halkın içine çıkamıyor. Gelin halkın içine çıkın. İşte Erzurum’un hali, işte Hınıs’ın hali, işte Söğütlü Köyünün hali. Çoluk çocuk perişan durumda. Bu görüntüleri başta Sayın Cumhurbaşkanının takdirine sonra da tüm ülke insanının vicdanına havale ediyorum” dedi.

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