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70 yıllık evli çift, 20 dakika arayla öldü

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan ve 70 yıl boyunca neredeyse her şeyi birlikte yaptıkları söylenen çift sadece 20 dakika arayla hayata veda etti.

ABD’nin Michigan eyaletinde 70 yıldır evli olan ve 6 Aralık’ta bakımevine yatırılan 90 yaşındaki Les ve Freda Austin çifti, yan yana duran yataklarında sadece 20 dakika arayla hayatını kaybetti.

Lisedeyken tanışan ve ilk kez okul balosunda çıkan Austinler 1949’da evlendi.

“Her şeyi birlikte yaptılar. Ölümle bundan vazgeçmediler”  diyen Kızları Sandy Maes, “Bence birbirilerinin ölümünden haberleri vardı ve şu an sonsuza dek beraberler. Güzel olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Oğulları Michael Austin ise, “Gitmeleri gerektiyse, bu onlar için en romantik yol olmalı” dedi.

Les ve Freda kasım ayında 70. evlilik yıldönümlerini kutlamışlardı.

Torunları Leah Smith ise, ” Beraber gittikleri için mutluyum. Bence onlardan birinin yalnız kalması işkence olurdu” ifadelerini kullandı.

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Yazar Alaturka Online

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