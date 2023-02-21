6 Şubat’ta yaşanan büyük deprem felaketinin ardından bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Malatya’da, Doğanşehir ilçesi Topraktepe köyünde depremzedeleri ziyaret etti.
“18 ADET ÇADIR GÖNDERİLMİŞ”
Köyün muhtarı İrfan Barlas’tan bilgi alan Kayışoğlu, “Topraktepe köyünde neredeyse hiç sağlam bina kalmamış. 350 hane, 700 nüfuslu köye 18 adet çadır gönderilmiş. Köye yardım geç gelmiş. Köylüler, enkazda kalanları kendi imkânları ile çıkarmışlar. İki haftadır banyo yapmamışlar. Su ve tuvalet sorunu var.” ifadelerini kullandı.