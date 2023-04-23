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23 Nisan 2023
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71 yaşındaki sevgilisini sırtından bıçakladı

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, saat 11.30 sıralarında Nusrettin Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet D. ile birlikte yaşadığı Fatma K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ahmet D., Fatma K.’ye vurmaya başladı.

Bu sırada Fatma K., mutfaktan aldığı bıçak ile Ahmet D.’yi sırtından ve kolundan yaraladı.

Evden çıkan Fatma K., polise kendisini ihbar edip, sağlık ekiplerine de haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet D.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Fatma K. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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