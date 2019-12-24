72 dönüm ormanlık alanda bin 511 ağacı kestiler, kimsenin ruhu duymadı

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Alaturka Online
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Mersin’in Mezitli ilçesinde 150 yataklı Devlet Hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin yapılacağı alanın yanındaki bölgede yaklaşık 72 dönümde bulunan her biri 70 yaşındaki bin 511 kızılçam ağaçları kesildi.

Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli orman muhafaza memurları, bölgeye giderek, tespitte bulundu. Ormanlık alandaki ağaçların diplerinden kesilerek yerinde bırakıldığını gören orman muhafıza memurları, ağaçları kestiği iddia edilen şüpheli M.Ş. hakkında tutanak hazırladı. M.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kesilen ağaçların Kuyuluk Orman Deposu’na nakledileceği belirtilirken, sahanın iş makineleriyle sürülerek fıstık çamı, harnup ve kızılçam fidanları dikileceği ve çevresinin dikenli tel ile çevrileceği bildirildi.

70 yaşındaki ağaçlar kökünden kesildi. Foto: DHA

CHP’Lİ GÖKÇEL MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Bu arada, CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Cengiz Gökçel, 21 Aralık Cumartesi gününü 22 Aralık’a bağlayan gece Mersin’de 70 dönüm ormanın talan edilmesini Meclis gündemine taşıdı.

TBMM Başkanlığı’na, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Gökçel, orman tahribatının, yangınlarla birlikte orman varlığımıza yönelik en büyük tehdit olduğunu belirtti.

72 dönümdeki bin 511 ağacın kesilmesi tepli çekti

15 KİŞİ MOTORLU TESTERELERLE KESTİ

Mezitli ormanlarının en uzun gecesinde 15 kişinin motorlu testerelerle 70 dönüm ormanı katlettiğini ifade eden Gökçel, bu alanların zeytinlik- limonluk benzeri uygulamalarla şahıslara devredilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

‘YANLARINA KAR KALMASIN’

Ormanlara bilinçli olarak zarar veren kişilerin genellikle para veya kısa süreli hapis cezasıyla cezalandırılmasının yeterli olmadığını kaydeden Gökçel, orman teröristlerinin yaptıklarının yanına kar kalmaması için gerekli çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi. (DHA)

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