72 yaşındaki emekli öğretmen 117 saat sonra deprem enkazından sağ çıkarıldı





Hatay’da arama kurtarma çalışmalarıne devam eden ekiplerden bir mucize haber daha geldi. Kente arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için giden Erzurum AFAD ekipleri 72 yaşındaki emekli öğretmen İjlal Günkaya’yı depremin 117’nci saatinde yıkılan binanın enkazından canlı olarak çıkarmayı başardı.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından henüz çıkarılan Günkaya, battaniyeye sarılarak sedye ile ambulansa taşındı. Hatay merkez Antakya ilçesindeki 600 konut sitesininin enkazından çıkarılan 72 yaşındaki İjlal Gübkaya, UMKE ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra alkışlar arasında hastaneye sevk edildi.