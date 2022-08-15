7,3 milyon TL’lik elektrik faturasını duyan AKP’li vekil: Haksızlık olmuş

Elazığ’ın 6 köyünde çiftçilere aylık toplam 7 milyon 300 bin TL elektrik faturası gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘çiftçimizin arkasındayız’ sözlerini hatırlatan çiftçiler “Hani, kim var arkamızda” diyerek tepki göstermişti. SÖZCÜ’ye konuşan AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “Doğru orada bir haksızlık olmuş. Türkiye’de hiçbir sulama birliğinde böyle bir şey yok, düzelteceğiz” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Elazığ’ın merkez Kozova bölgesinde bulunan Fatmalı, Muratcık, Dallıca, Dambüyük, Koruk ve Pirinççi köylerinde pancar ekimi yapan çiftçilere bir ayda 7 milyon 300 bin lira elektrik faturası geldi.

Gelen yüklü elektrik faturalarının altında kalkamadıklarını ve ödeyemeyecek duruma geldiklerini belirten çiftçiler, yetkililere tepki göstermek amacıyla eylem yapacaklarını açıklamıştı.

Çiftçilere gelen milyonlarca liralık faturalara ilişkin SÖZCÜ’ye konuşan AKP MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, enerji fiyatlarının yükselmesiyle birlikte çiftçilerin faturaların yüksek geldiğini kaydetti.

“SULAMA BİRLİĞİNİN HİÇBİR BÜTÇESİ YOK”

Bölgede yaşanan süreçle ilgili bilgi veren Bulut şunları söyledi:

“Biz Kuzova’da GES projesini ihale ederken şu şartla ihale etmiştik, ihaleyi alan firma alacak işi bitirecek iki sene de işletecek ve elektrik parasını kendisi ödeyecek öyle teslim edecek. Hatta bunu, üçüncü seneye uzattık.

Orada elektrik parası ödenmeden vatandaş ekip biçti. Daha sonra süresi dolunca geçen sene elektrik vermemekle karşı karşıya kalındı. Çünkü oranın sulama birliğinin hiçbir bütçesi yok ve o makinaları çalıştıracak adam yoktu.

Bu sorunlar sonrasında beni çağırdıklarında gittim. Çiftçilerimiz bana, ‘eğer elektrik vermeyecekseniz biz ekip biçmeyelim çünkü biz pancar ekeceğiz. Eğer elektrik olmazsa su olmaz su olmazsa biz ekemeyiz’ dediler.

Bizde,’ söz ne pahasına olursa olsun biz sizin elektriğinizi sağlayacağız ve en kısa zamanda da sizi bu elektrik yükünden kurtaracak şekilde GES yapacağız’ diye söz verdik. Öyle anlaştık. GES ihalesi de geçen aydı ihaleye çıktı ama maalesef fiyat farklılığından dolayı hiçbir firma ihaleye girmedi.”

“EPDK BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜM SORUNU ÇÖZECEĞİZ”

Çiftçilere gelen elektrik faturalarının sanayi tip üzerinden faturalandırılmasını haksızlık olduğunu belirten Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enerji fiyatlarının yükselmesiyle birlikte orada çok yüksek faturalar gelmeye başladı ama fatura o kadar değildir. Mesela geçen ay 800 bin liraydı ondan önceki 900 bin liraydı sanırsam.

Bu sanayi tipi elektrik ile tarım arasındaki fark ise, doğru orada bir haksızlık olmuş. Onu da ben EPDK’yla görüştüm çözecekler. Fakat o bu kadar farklı gelmiyor birinde 2,4 lira diğerinde ise 2,8 lira civarında. Öyle yüzde yüzlük bir farktan kaynaklanan bir şey değil. Bu konuyu EPDK başkanına söyledim.

Türkiye’de hiçbir sulama birliğinde böyle bir şey yok nasıl olmuşsa burada firma iki yıl çalıştırma koşuluyla aldığı için onun endeksi üzerinde okuyorlarmış onu da düzelteceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Elazığ’ın merkez Kozova bölgesinde bulunan Fatmalı, Muratcık, Dallıca, Dambüyük, Koruk ve Pirinççi köylerinde pancar ekimi yapan çiftçilere bir ayda 7 milyon 300 bin lira elektrik faturası gelmesi sonrasında Muratcık köyünde toplanan çiftçiler tepkilerini dile getirmişti.

Çiftçiler adına konuşan çiftçi Kürşat Aykaç, “Biz ne yapacağımızı şaşırdık 7 milyon 300 bin lira fatura var ortada. Yarın taahhütlü icra kağıtlarını yollarlar ve gelip benim toprağımı alacaklar sonrasında bir anlamı kalır mı bu işin? Sayın Cumhurbaşkanımız ‘dağı taşı ekin biz çiftçimizin arkasındayız’ demişti hani kim var arkamızda? Burada kime derdimizi anlatacağımız da şaşırdık” diyerek yetkililere tepki göstermişlerdi.

İlginizi Çekebilir 7,3 milyon TL’lik elektrik faturası gelen çiftçiler isyan etti İlginizi Çekebilir 4 günlük elektrik faturası 55 bin lira geldi