73 yaşında otostopla Türkiye’yi dolaştı ama niyeti gezmek değil…

Denizli’nin Honaz ilçesinde son dönemde hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliyi aynı mahalleye tekrar gelmesiyle yakaladı.

Kaklık Mahallesi’nde yaklaşık bir ay önce üç işyerinin PVC kapılarını tornavida yardımı ile açıp içeri girerek soyan 73 yaşındaki A. Keser, tekrar aynı işyerlerinde hırsızlık yapmak istedi. Şikâyetler üzerine bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan JASAT, atkı ile yüzünü örtmesine rağmen şüpheliyi tespit etmeyi başardı. Aynı işyerlerine gelen şüpheli hazır bekleyen JASAT tarafından gözaltına alındı.

‘OTOSTOPLA TÜRKİYE’Yİ DOLAŞMIŞ’

Yürütülen soruşturmada şüphelinin 26 suç kaydına rastlandı. Şüphelinin aynı yöntemde çeşitli kentlerde hırsızlık suçları işlediği belirlendi.

Otostop çekerek Türkiye’yi dolaşan şüphelinin Samsun, Bursa, Muğla, Kocaeli, Ordu, Mersin, Ankara, Antalya, Edirne ve Tekirdağ’da benzer hırsızlıklar gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Şüpheli A. Keser çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.