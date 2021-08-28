74 barodan Tunceli’deki orman yangını için ortak açıklama

Tunceli’de 10 gündür devam eden orman yangınına ilişkin ortak açıklama yapan 74 ilin barosu, Tunceli ile dayanışma çağrısı yaptı. 74 baro başkanının imzasının yer aldığı açıklamada “Yangına derhal havadan ve karadan müdahale edilmesi gerekmektedir” denildi.

Evren DEMİRDAŞ

Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkiinde yaklaşık 10 gündür devam eden orman yangınları, kontrol altına alınmasının ardından rüzgarın etkisiyle tekrar başladı ve yayılarak devam ediyor. Orman yangınına yönelik 74 baro ortak açıklama yayınlayarak, müdahale edilmesi çağrısı yaptı.

Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Trabzon, Diyarbakır, Van, Hakkari barolarının da aralarında olduğu 74 baro başkanının altına imza attığı açıklamada, “Yakın zamanda nasıl ki Muğla, Aydın, Antalya, İzmir, Mersin, Isparta, Hatay ve daha birçok yerleşim yerinde çıkan yangınlara maddi ve manevi olarak katkı sundu isek Kastamonu ve Van’daki selzedelerle aynı şekilde dayanışma içinde olduysak; bugün de yok olan ormanlar için Tunceli ile dayanışma zamanı” ifadeleri yer aldı.

“YETKİLİ MAKAMLARI DERHAL ADIM ATMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Baroların ortak açıklaması şöyle devam etti:

* Bir bütün olarak ülkemizde ne sebeple olursa olsun ormanlarımızın yanması ve yakılmasına karşı çıkıyor ve yok olmakta olan alanların kurtarılması için yetkili makamları derhal adım atmaya çağırıyoruz.

* Halkımıza, kamuoyuna ve basına çağrımız; inancımızın, tarihimizin ve kültürel mirasımız olan doğamızdan, yaşam parçamızdan acılar yükselirken; cümle canlıya, kurda, kuşa sahip çıkılmasıdır.

* Devletin resmi kurumlarına, bu konu ile ilgili yetkisi bulunan en üst kademeden taşra örgütlerine kadar bütün seçilmiş ve atanmışlara da bir kez daha ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir’ şeklindeki Anayasa nın 56. maddesini hatırlatıyoruz.

“HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLMELİ”

Anayasa’nın 169’uncu maddesini hatırlatan barolar, “‘Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi’nin devletin güvencesine bırakıldığını ve Orman Kanunu ile Çevre Kanunu hükümlerine göre de ormanları korumak ve yaşatmak için gerekli iş ve işlemlerin derhal gerçekleştirilmesi hukuksal bir zorunluluk olduğunu da unutmayın diyoruz. Bu kapsamda Tunceli ilimizde Hozat ve Ovacık İlçemizde 18 Ağustos 2021 tarihinden itibaren birden fazla alanda devam eden yangınlara derhal havadan ve karadan müdahale edilmesi gerekmektedir” dedi.

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