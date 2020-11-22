750 milyon dolar çöpe gitti… 22 Kasım 2020 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu





Açılışını Erdoğan yapmıştı 7 ay çalıştıktan sonra kapısına kilit vuruldu! Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 22 Kasım 2020 Pazar ekstra videoları yayında hemen izle! Diğer adresler sakindi, esnaf bir gününü daha siftahsız geçirdi… Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 22 Kasım 2020 Pazar bülteni yayında hemen izle! FOX Türkiye Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr

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