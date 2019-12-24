750 milyon liralık kalkınma fonu kuruluyor

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Sanayi Bakanlığı, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında yer alacak, minimum büyüklüğü 750 milyon TL olan teknoloji ve bölgesel kalkınma fonu için protokol imzaladı.

Bu büyüklüğün 400 milyon TL’si bölgesel kalkınma, 350 milyon TL’si ise teknoloji fonuna ait olacak. Bu fonların büyüklüğünün 2020 sonuna kadar 1 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.

5 YILDA 750 MİLYON TL YATIRIM YAPACAĞIZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırımcısı olduğu ve Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu adlı iki fonun tanıtım toplantısında konuşan TKYB Genel Müdürü Halil Öztop, “Önümüzdeki 5 yılda (bu iki fon) ile ülkemizde birçok şirket ve girişime toplamda 750 milyon TL büyüklüğünde yatırım yapacağız. Bu yatırımın, yaklaşık üç katı kadarlık bir sermayeyi ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için mobilize etmesini bekliyoruz” dedi.

Öztop fonun Sanayi Bakanlığı dışındaki yatırımcılara da açık olduğuna dikkat çekerek, “2020 sonunda fonun bir milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

Sanayi Bakanı Mustafa Varank da şirketlere yatırım yapan girişim sermayesi fonlarının daha çok ülkenin gelişmiş bölgelerine yatırıma yoğunlaştığına dikkat çekerek, “Girişim sermayesi yatırımlarını artırmak, özel sektörün bu alana eğilmesini sağlamak ve bu yatırımları ülke geneline yaymak için harekete geçtik” dedi. (REUTERS)