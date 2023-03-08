7,7 büyüklüğünde depremin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı

Yazan:
Alaturka Online
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem anı, Hatay’ın merkez Antakya ilçesindeki 112 Acil Çağrı İstasyonu’ndaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

AYAKTA DURAMADILAR

Kayıtlarda, sarsıntılar devam ederken istasyondan çıkmaya çalışan bir sağlık personelinin ayakta durmakta güçlük çektiği ve bir kişinin ise yere düştüğü görülüyor.

GÖKYÜZÜNDE IŞIK PATLAMASI OLDU

Başka açıdan kaydedilen görüntüde ise kadraja istasyonda bekleyen ambulansın sallanması ve gökyüzündeki ışık patlaması giriyor. (AA)

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