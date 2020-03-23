78 yaşındaki adam böyle direndi: Corona virüsünü duymadım

İçişleri Bakanlığı tarafından corona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanırken, dün polis ekipleri ülke genelinde dışarıda bulunan yaşlıların bazılarına ceza kesti.

Bugün Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Göktürk Güngör, yaşlıları uyarmak için ilçedeki Cumhuriyet Parkı’na gitti. Bu sırada parkın karşısındaki evinden çıkmaya çalışan ancak kızının tutmaya çalıştığı 78 yaşındaki Nusret Döven’i gören muhtar, yaşlı adamı evine göndermeye çalıştı. Uyarıları dinlemeyen yaşlı adam, gazetecilerin de çekim yaptığını görünce bastonu ile tepki gösterdi. 1 saat boyunca Güngör ve kızı Sevda’ya direnen yaşlı adam, en sonunda ikna edilerek evine götürüldü.

‘ENGEL OLAMIYORUM’

Döven’in kızı Sevda Döven, ”Engel olamıyorum. Sokağa alışkın bir insan. Saat 10’dan sonra duramıyor evde. Yasak ve ceza olduğunu anlatıyorum ama rahatsız olduğu için çıkmak istiyor” diye konuştu.

Güngör ise 65 yaş üzeri yolda gördüğü bütün vatandaşları emniyete teslim edeceğini söyleyerek ”Her şey büyüklerimiz için. Onlara destek olmamız gerekiyor. Onlar olmazsa bu hayat çekilmez. Her türlü durumlarına anlayış gösterebiliyoruz. Amcam aslında gerçekten çok değerli birisi. Zorlanarak geldi ama yine de bizi kırmadığı için teşekkür ediyorum” dedi.

‘HİÇ GÖZÜKMÜYOR Kİ’

Corona virüsünü hiç duymadığını söyleyen 78 yaşındaki Nusret Döven, ”Corona virüsünü duymadım, şimdi duydum. Hiç gözükmüyor ki. Corona virüsü görünmüyor” ifadelerini kullandı. (İHA)