‘8 bin eczane kapanma tehlikesiyle karşı karşıya’

Eczacıların kârlarının en son 2009 yılında güncellenen İlaç Fiyat Kararnamesi ile belirlendiğine dikkat çeken Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, “Sürekli ilaç fiyatlarına zam gelmesine rağmen güncelleme yapılmaması sebebiyle ortalama eczacı kârlılıkları maalesef giderek düşmekte. Türkiye’de 28 bin eczanenin 8 bin tanesi kapanma tehlikesi ile karşı karşıya” dedi.

Halil ATAŞ

Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, kâr oranı düşen eczanelerin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Eczacıların kârlarının en son 2009 yılında güncellenen İlaç Fiyat Kararnamesi ile belirlendiğini dile getiren Şahin, “O tarihten beri sürekli ilaç fiyatlarına zam gelmesine rağmen İlaç Fiyat Kararnamesi’nde bir güncelleme yapılmaması sebebiyle ortalama eczacı karlılıkları maalesef giderek düşmekte. Yani ilaç fiyatları arttıkça eczanelerin karları düşmekte. Ve sürekli artan giderler sebebiyle de artık maalesef bu makas daralmakta ve bizlerin önünü kesmekte” ifadelerini kullandı.

“8 BİN ECZANE KAPANMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA”

Şahin, “Acilen İlaç Fiyat Kararnamesi’nde eczacı lehine bir düzenleme olmaması halinde bu yıl içerisinde Türkiye’deki 28 bin eczaneden 8 bin tanesi kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak” dedi.

“EN DÜŞÜK 4 KATI, EN YÜKSEK 9,5 KATI ARTIRILMALI”

Bursa Eczacı Odası olarak birkaç çalışma yaptıklarını ifade eden başkan Şahin, şunları söyledi;

“Bu çalışmalarda 2009 yılı ile bugünkü rakamları karşılaştırdık. Örneğin o zamanki ile bugünkü asgari ücret değişimi, ilaç euro kuru değişimi, TÜİK’e göre enflasyon ve en son real euro kuru karşılaştırması yaptık. Bunun sonucunda ilaç fiyat kararnamesindeki eczacı karlılıklarını belirleyen baremlerin en düşük 4 katına en yüksekte de 9,5 katına kadar arttırılması gerekiyor.

Bununla ilgili Türk Eczacıları Birliği’mizin de talepleri hem Sağlık Bakanlığı’na hem de Maliye Bakanlığı’na aktardığını biliyoruz. Ancak maalesef bu çalışmalar aktarılalı 3 ayı geçmesine rağmen hala olumlu bir cevap alamadık.”

“MESLEKTAŞLARIMIZIN BİR ÇOĞUNU DA KAYBETTİK”

Covid pandemisi döneminde meslektaşlarının hepsinin canla başla çalıştıklarını ve bir çoğunu da kaybettiklerini üzülerek belirten Şahin, “Bizler bunları karşılık beklemeden yaptık. Ancak artık yaşatabilmek için de yaşamak istiyoruz. Yaşanılan sıkıntılarımız ile ilgili en kısa sürede gerekli düzenlemeler yapılmaz ise maalesef bir çok meslektaşım önümüzdeki yıl vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edemeyecek” şeklinde konuştu.

“İLAÇ YOKU AĞUSTOS’TA YÜZDE 30’LAR SEVİYESİNE ÇIKABİLİR”

Bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan piyasadaki ilaç yoklarının da devam ettiğine işaret eden Şahin, sözlerini şöyle tamamladı;

“Dövizdeki dalgalanmaların özellikle ithal ilaçlara erişimi zorlaştırıyor ve bizi tedirgin ediyor. Zam öncesi piyasada ilaç yokları yüzde 35’ler seviyesine kadar çıkmıştı, yani neredeyse 3 ilaçtan 1 yoktu. Zam sonrası ise bu oran anca yüzde 10’lara kadar geri geldi. Bugün ise maalesef bu oran yüzde 15’ler seviyesine çıkmış halde ve dövizdeki hareketlilik sebebiyle bu oranın temmuz-ağustos aylarında yeniden yüzde 30’lara çıkmasından korkuyoruz. Tüm bu sebepler ile İlaç Fiyat Kararnamesi’nde acilen olumlu düzenlemeler yapılmalıdır. Aksi halde bir çok eczanemiz kapanacak ve maalesef halkımızın ilaca erişimi zorlaşacaktır.”

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