8 dağcı 9 saat sonra bulundu

Olay, Bursa’nın İznik’e bağlı Kırıntı Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 dağcı Kırıntı mahallesinde kamp yapmak için geldi. Daha sonra yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarını çıkartamayan dağcılar köy muhtarına ulaşarak yardım istedi. Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve köylüler traktörlerle seferber olurken, dağcılar 9 saat sonra Kocaeli bağlı Menekşe mevkiinde sağ salim bulundu.

Muhtar Mahmut Demirtaş yaptığı açıklamada “haberimiz olduğu gibi kar yağışından dolayı bölgeye gidemedik. Çünkü çok yüksek şekilde kar yağışı vardı bölgeye gittiğimizde tir tir tir titriyorlardı. Bulduk sağ salim Jandarma ekiplerine teslim ettik” dedi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)