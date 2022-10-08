8 Ekim Dünya Ahtapot Günü

Neden 8 Ekim?

Dünya üzerinde yakalanmış ilk ahtapot olarak bilinen “Allie” isimli ahtapotun dogum günü. 2010 yılında biyolog James B. Wood tarafından ortaya atılmış, ve o gün bu gündür de kutlanmaya başlanmış.

Neden “ahtapot”?

Ahtapotlar çok büyüleyici ve çözüm bulmada çok yetenekli, müthiş zeki yaratıklar.

Bulunan en eski ahtapot fosilleri, 300 milyon yıldan uzun zaman oncesine ait, yani dinazorlardan daha eski..

Bilim insanlarına gore ahtapotların bu kadar uzun zaman var olmasının sebebi, zeki olmaları. Ahtapotların beyinlerinde ve bacaklarında 500 milyon civarında nöron var. Bu sebepten dolayı ahtapotlar içgüdülerini kullanabiliyorlar, öğrenme ve problem çözebilme yeteneğine sahipler.

İlginç gelecek ama ahtapotlar çok yaratıcı canlılar. Öyle ki, içi boş hindistan cevizi kabuklarından, kendilerine mobil ev yaratabiliyorlar.

Bazı gerçekler;

Tarihte görünen en büyük ahtapot, “Dev Pasifik Ahtapotu” 273 kilogram ağırlığında.

2016 yılında “Okeanos Explorer” tarafından denizin 4268 metre altında ahtapot görüntülenmiş.

Ahtapotların ilginç bir kan dolaşım sistemleri var. 3 kalbi bulunan ahtapotların kanı mavi renkte.

Bilinen en zeki ahtapot, çocukların erişememesi icin geliştirilen kapağı özel kilitli ilaç kutularını açabilme ve içindeki yiyeceğe ulaşabilme yeteneğine sahip.

Bugün ne yapılır?

Etrafınızda var ise, akvaryumları ziyaret edip bağısta bulunabilirsiniz. Okuyup ahtapotlar hakkında daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Öğrenip, bu müthiş canlıları daha çok kişiye tanıtabilirsiniz, veya yiyebilirsiniz..

Mangalda ahtapot tarifi,

Tuzlu suyu haşlayın.. Su haşlandıktan sonra, altını kısıp ahtapotu 40-45 dakika kadar haşlayın. Sudan çıkardığınız ahtapotu 30 dakika oda sıcaklığında dinlendirin. Mangal uzerinde 4-5 dakika renk verdikten sonra üzerine zeytin yağı ve isteğe gore limon gezdirin. Tuz, karabiber ve ince kiyilmis maydonoz ekleyin..

Afiyet olsun…

8 Ekim Ahtapot Gününüz Kutlu Olsun…

Burak Yarkent