8. Gün Ramazan İftar Menüsü.
Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.
Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.
İftara Ne Pişirsem? derdine son…
Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.
Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..
Hayırlı Ramazanlar.
8. Gün Ramazan İftar Menüsü
Brokoli Çorbası
Akçaabat Köftesi
Domatesli Bulgur Pilavı
Çikolata Soslu Sütlü Tatlı
Brokoli Çorbası
Brokoli çorbası tarifi için malzemeler
- 500 gr brokoli
- 1 soğan
- 200 gr ricotta peyniri
- 50 ml zeytinyağı
- 50 gr tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 1 litre tavuk suyu
- Tuz
- Karabiber
Brokoli çorbası hazırlanışı
Brokolileri ayıklayıp temizleyin. Zeytinyağı ve yemeklik doğradığınız soğanı aktarıp soteleyin. Üzerine çiçeklere ayırdığınız brokolileri ilave edip karıştırın. Tavuk suyunu ekleyip brokoliler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Blender’dan geçirerek pürüzsüz hale getirin. Diğer tarafta tereyağını eritip unla hafifçe kavurun. Yavaş yavaş çorbaya ilave edip karıştırın. Ocağı kısıp 5-6 dakika daha kaynatın. Ocağı kapatıp çorbaya peyniri ilave edin. Çırpma teliyle karıştırın. Yenebilir çiçeklerle süsleyin. sıcak servis yapın.
Akçaabat Köftesi
Akçaabat köftesi tarifi için malzemeler
- 1 kg döş kıyma (dana)
- 600 gr gerdan kıyma (dana)
- 400 gr bayat ekmek içi
- 6 iri diş sarımsak
- 300 gr gömlek yağı
- 2 yemek kaşığı tuz
Akçaabat köftesi hazırlanışı
Gerdan eti, döş eti, ekmek, gömlek yağı ve sarımsakları et kıyma makinesinden geçirin. Mümkünse mermer bir zemin üzerine alarak kıvam alana kadar yoğurun. Küçük yumurta büyüklüğünde parçalara ayırıp yassı yuvarlak şekil verin. Izgarada pişirip servis yapın.
Domatesli Bulgur Pilavı
Domatesli bulgur pilavı tarifi için malzemeler
Malzemeler
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- 1 adet soğan
- 1 su bardağı rendelenmiş domates
- 1 su bardağı pilavlık iri bulgur
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1.5 su bardağı sıcak et suyu veya su
- Tuz
- Karabiber
Üzeri için
- 2~3 dal dereotu
Domatesli bulgur pilavı hazırlanışı
Zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğanı hafif soteleyin. Rendelenmiş domatesi ve pilavlık iri bulguru ekleyip hafif kavurun. Nohut ve et suyunu ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Dereotu dallarıyla süsleyip servis yapın
Çikolata Soslu Sütlü Tatlı
Çikolata soslu sütlü tatlı tarifi için malzemeler
Malzemeler
- 150 gr tereyağı
- 1 su bardağı un
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 1.5 su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilya
- 1 litre süt
Üzeri için
- Çikolata sos
- Antep fıstığı
- Çilek
Çikolata soslu sütlü tatlı hazırlanışı
Lezzet tatlı tarifleri özel günlerinizde yanınızda. Tereyağını tencerede eritin. Un ve nişastayı ilave edip hafif kavurun. Şeker, süt ve vanilyayı ilave edip sürekli karıştırarak yoğun bir kıvama gelinceye kadar pişirin. Ocaktan alıp 15 dakika kadar mikserle çırpın. Dikdörtgen bir kaba aktarıp ılınınca buzdolabına alın. Soğuyunca dilimleyip servis tabağına alın. Üzerine çikolata sos döküp Antep fıstığı ve çilekle süsleyerek servis yapın.
ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR AYET
Ey iman edenler! İhramlı iken avı öldürmeyin. İçinizden kim onu kasten öldürürse öldürdüğü hayvanın dengi (ona) cezadır. (Buna) Kâbe’ye varacak bir kurban olmak üzere içinizden adalet sahibi iki kişi hükmeder (öldürülen avın dengini takdir eder). Yahut (avlanmanın cezası), fakirleri doyurmaktan ibaret bir keffârettir, yahut onun dengi oruç tutmaktır. Ta ki (yasak av yapan) işinin cezasını tatmış olsun. Allah geçmişi affetmiştir. Kim bu suçu tekrar işlerse Allah da ondan karşılığını alır. Allah daima galiptir, öç alandır. Maide( 5) 95
ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR HADİS
Ramazan ayını, hilâli görmedikçe veya sayıyı ikmal etmedikçe öne alıp başlatmayın. (Hilali görüp veya sayıyı tamamladıktan) sonra müteakip hilâli görünceye veya sayıyı tamalayıncaya kadar orucu tutun.