8. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

8. Gün Ramazan İftar Menüsü

Brokoli Çorbası

Akçaabat Köftesi

Domatesli Bulgur Pilavı

Çikolata Soslu Sütlü Tatlı

Brokoli Çorbası

Brokoli çorbası tarifi için malzemeler

500 gr brokoli

1 soğan

200 gr ricotta peyniri

50 ml zeytinyağı

50 gr tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 litre tavuk suyu

Tuz

Karabiber

Brokoli çorbası hazırlanışı

Brokolileri ayıklayıp temizleyin. Zeytinyağı ve yemeklik doğradığınız soğanı aktarıp soteleyin. Üzerine çiçeklere ayırdığınız brokolileri ilave edip karıştırın. Tavuk suyunu ekleyip brokoliler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Blender’dan geçirerek pürüzsüz hale getirin. Diğer tarafta tereyağını eritip unla hafifçe kavurun. Yavaş yavaş çorbaya ilave edip karıştırın. Ocağı kısıp 5-6 dakika daha kaynatın. Ocağı kapatıp çorbaya peyniri ilave edin. Çırpma teliyle karıştırın. Yenebilir çiçeklerle süsleyin. sıcak servis yapın.

Akçaabat Köftesi

Akçaabat köftesi tarifi için malzemeler

1 kg döş kıyma (dana)

600 gr gerdan kıyma (dana)

400 gr bayat ekmek içi

6 iri diş sarımsak

300 gr gömlek yağı

2 yemek kaşığı tuz

Akçaabat köftesi hazırlanışı

Gerdan eti, döş eti, ekmek, gömlek yağı ve sarımsakları et kıyma makinesinden geçirin. Mümkünse mermer bir zemin üzerine alarak kıvam alana kadar yoğurun. Küçük yumurta büyüklüğünde parçalara ayırıp yassı yuvarlak şekil verin. Izgarada pişirip servis yapın.

Domatesli Bulgur Pilavı

Domatesli bulgur pilavı tarifi için malzemeler

Malzemeler

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

1 su bardağı rendelenmiş domates

1 su bardağı pilavlık iri bulgur

1 su bardağı haşlanmış nohut

1.5 su bardağı sıcak et suyu veya su

Tuz

Karabiber

Üzeri için

2~3 dal dereotu

Domatesli bulgur pilavı hazırlanışı

Zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğanı hafif soteleyin. Rendelenmiş domatesi ve pilavlık iri bulguru ekleyip hafif kavurun. Nohut ve et suyunu ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Dereotu dallarıyla süsleyip servis yapın

Çikolata Soslu Sütlü Tatlı

Çikolata soslu sütlü tatlı tarifi için malzemeler

Malzemeler

150 gr tereyağı

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı nişasta

1.5 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 litre süt

Üzeri için

Çikolata sos

Antep fıstığı

Çilek

Çikolata soslu sütlü tatlı hazırlanışı

Lezzet tatlı tarifleri özel günlerinizde yanınızda. Tereyağını tencerede eritin. Un ve nişastayı ilave edip hafif kavurun. Şeker, süt ve vanilyayı ilave edip sürekli karıştırarak yoğun bir kıvama gelinceye kadar pişirin. Ocaktan alıp 15 dakika kadar mikserle çırpın. Dikdörtgen bir kaba aktarıp ılınınca buzdolabına alın. Soğuyunca dilimleyip servis tabağına alın. Üzerine çikolata sos döküp Antep fıstığı ve çilekle süsleyerek servis yapın.

ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR AYET

Ey iman edenler! İhramlı iken avı öldürmeyin. İçinizden kim onu kasten öldürürse öldürdüğü hayvanın dengi (ona) cezadır. (Buna) Kâbe’ye varacak bir kurban olmak üzere içinizden adalet sahibi iki kişi hükmeder (öldürülen avın dengini takdir eder). Yahut (avlanmanın cezası), fakirleri doyurmaktan ibaret bir keffârettir, yahut onun dengi oruç tutmaktır. Ta ki (yasak av yapan) işinin cezasını tatmış olsun. Allah geçmişi affetmiştir. Kim bu suçu tekrar işlerse Allah da ondan karşılığını alır. Allah daima galiptir, öç alandır. Maide( 5) 95

ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR HADİS

Ramazan ayını, hilâli görmedikçe veya sayıyı ikmal etmedikçe öne alıp başlatmayın. (Hilali görüp veya sayıyı tamamladıktan) sonra müteakip hilâli görünceye veya sayıyı tamalayıncaya kadar orucu tutun.

