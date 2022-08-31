8 ilde sağanak! Denizle kara birleşti, araçlar selde sürüklendi…

Meteoroloji ve AFAD’dan gelen uyarıların ardından 8 ilde etkili olan sağanak ve sel hayatı adeta felç etti. Karayla denizi birleştiren sel suları otomobilleri sürükledi, ev ve işyerini harabeye çevirdi.

Birçok ilde etkili olan sağanak yağış felaketi de beraberinde getirdi. Bursa’da öğleden sonra etkili olmaya başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık yarım saat süren fırtınanın ardından yağan dolu, zor anlar yaşattı. İstanbul-Bursa-İzmir yolunun Karacabey mevkisinde dolu nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı sürücüler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Dolu sonrası etkili olan sağanakla yollarda su birikintileri oluştu, trafik durma noktasına geldi.

OTOBÜS TERMİNALİNİN SUNDURMASI ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa, Başköy ve Görükle mahallelerini de sağanakla birlikte fırtına vurdu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde ağaç devrildi, Mudanya ilçesinde ise yollar göle döndü.

Park halindeki araçlar, sular içinde kaldı. Fırtına nedeniyle Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin sundurması, uçarak park halindeki araçların üzerine düşerken, hasara yol açtı. Osmangazi ilçesi İstanbul yolu üzerindeki mahalleler de sağanaktan etkilendi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, bölgeye 15 dakikada 27 kilo yağış düştü.

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak da hayatı olumsuz etkiledi. Mudanya ilçesine 1 saat içinde metrekareye 21 kilogram yağmur düştü. Birçok noktada taşkınlar olurken, çok sayıda araç da sele kapılarak sürüklendi.

Bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını ise su bastı. Araçların sele kapıldığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AİLE SEL SULARINDAN SON ANDA KURTARILDI

Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi’nde yoğun yapılaşma sebebiyle sel suları gidecek yol bulamadı. Ana arterler sel sularıyla önüne ne kattıysa sürükledi. Dağdan gelen sel suları bir minibüsteki 4 kişilik aileye zor anlar yaşattı. Minibüs bir ağaca yaslandı. İçindekiler de çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

O anları apartmanın balkonundan çeken bir kadın da “Allah’ım sen koru” diye dua etti. Ana caddenin sel sularıyla kaplanması Bursa’da facia yaşanmadan atlatılan afetin boyutunu gözler önüne serdi.

DERE TAŞTI, ARAÇLAR SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ

Yarım metreyi aşan sel suları nedeniyle evlerin giriş katları ile iş yerlerini su bastı. Park halindeki çok sayıda araç sel sularına kapılırken, sürüklenen ağaç dalları ve molozlar nedeniyle yollar kapandı.

Park halindeki aracı sel suları altında kalan Berna Ketudağ Korkmaz, “Bu kırmızı araç benim aracım ve şu anda aracı çıkartamıyoruz, motorun içine kadar çamur dolmuş durumda dedi. Giriş kattaki evini su basan Begüm Öztekin, “Duvarın altından nasıl içeri girebiliyor anlamıyorum. Önceki selde de böyle olmuştu. Bu sefer daha berbat oldu. Ben böyle bir şey hiç görmedim” diye konuştu.

ARAÇLAR DENİZE SÜRÜKLENDİ

Trilye, Kumyaka ve Güzelyalı mahallelerinde de sağanak yağış etkili oldu. Trilye ve Kumyakada sel suları nedeniyle araçlar denize sürüklendi. Bölgeye tedbir amaçlı, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat da ilçeye giderek incelemelerde bulundu.

İlk müdahalelerin ardından hasar tespit çalışmalarının başladığını söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Geçmiş olsun bütün Mudanyamıza. Çok büyük bir felaket yaşadık. Şu anda Mudanyada yağış durmuş vaziyette ama maddi hasarlar büyük. Onları telafi etmeye çalışıyoruz. Ana arterlerdeki sıkıntılar bittikten sonra, nokta nokta, site site, daire daire bütün hemşehrilerimize destek olmaya çalışacağız” dedi.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN 2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Halitpaşa Mahallesinde istinat duvarı çöken 2 binanın tahliye edildiğini söyleyen Türkyılmaz, “2 binanın boşaltılması sağlanıyor şu anda. İstinat duvarının çökmesi ve devam etmesinden dolayı. Tehlike arz etmesin diye sitenin iki bloğu boşaltılmak üzere. En çok etkilenen Halitpaşa Mahallesi. Karanlık Dere, Gökdere üstü kapatılmış. Hemen de yanlarına kaçak yapılar yapılmış geçmiş dönemden gelen. İmar affından faydalanmışlar. Su ana yatağından gidemeyince en kısa yoldan yukarı çıkıp, önüne ne geliyorsa götürüyor. Yaşadığımız olay da bu açıkçası. Yağış anında müdahale etme şansımız dahi yoktu. Öylesine bir yağış ki. Yağış değil artık dökülüyordu, yukarıdan su dökülüyordu” diye konuştu.

PANİK ANLARI KAMERADA

Bursa’da sağanak yağış nedeniyle Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin çatısının çökme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere çatının çökme anı ve terminalin içerisinde bulunanların panik halinde kaçtıkları anlar yansıdı.

İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sabah saatlerinde sağanak yağış ve fırtına İstanbul Karaburun açıklarında etkili oldu. İstanbul Karaburun açıklarında hortum çıktı. Hortum cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

BOLU

Bolu Dağı’nda sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bölgede öğleden sonra başlayan ve etkisini artırarak devam eden sis sebebiyle D-100 kara yolunun Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek, Bıçkıyanı ve Elmalık kesimlerinde ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Sürücüler güzergahta kontrollü seyrederken, bölgede zaman zaman sağanak da etkili oluyor. Sis ve sağanak yüzünden görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

Karayolları ve trafik ekipleri sürücülerin bölgede dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

MANİSA

Manisa’nın Akhisar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, su baskınlarına yol açtı, tarım alanları zarar gördü.

İlçe merkezinde Hürriyet, Hacıishak ve Atatürk mahalleleri, kırsaldaki Kapaklı ve Kayalıoğlu mahalleleriyle organize sanayi bölgesi çevresinde rüzgarla birlikte etkili olan sağanak, bir süre sonra dolu yağışına dönüştü.

Yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi, bazı cadde, sokak, ev ve iş yerlerini su bastı. Pek çok sürücü dolu yağışından korunmak için araçlarıyla akaryakıt istasyonlarına ya da üstü kapalı alanlara sığındı.

Dolu nedeniyle ilk belirlemelere göre özellikle meyve döneminde olan zeytin ağaçları ve sergide kurutulmaya bırakılan üzümlerde hasar oluştu.

TEKİRDAĞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarından sonra Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, yerine sağanak yağışa bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar duvar diplerinde ve tentenin altında yağmurun geçmesini beklerken, kimi vatandaşlar da kaçacak yer aradı. Şiddetli yağış sebebiyle trafikteki sürücülerde ilerlemekte güçlük çekti.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sahil kesiminde cadde üzerindeki iş yerlerini su bastı, araçlar su içinde kaldı. Atatürk Caddesi ile sahildeki Sevgi Yolu göle döndü. Esnaf ve belediye ekipleri, iş yerlerine dolan suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Sağanak sırasında etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle de bazı ağaçlar devrildi.

KÜTAHYA

Domaniç’te etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar sularla dolarken, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. İlçe merkezinde ise bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İş yerini su basan Salih Turan, “Yağmur birden bastırınca dükkanın giderlerinden su gelmeye başladı ve arka tarafa birikti. Burası taşınca kazan dairemiz suyla doldu. Şu anda temizlemeye çalışıyoruz dedi. Domaniç Belediyesi ekipleri de etkilenen bölgelerde su tahliyesi yaptı.

KOCAELİ

Kocaeli‘nde bir anda etkisini gösteren sağanak yağış yolları göle çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

Aniden bastıran sağanak yağış, kentin pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan dolayı kaçacak yer aradı. Bazı cadde ve sokaklarda bir anda yağmur sularının dolması nedeniyle trafik yavaşladı, araçlar mahsur kaldı.

BİLECİK

Bilecik’te hava sıcaklığı 20 dereceye düşerken aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sonrasında cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Bilecik Belediyesi ekipleri yağmurun etkili olduğu sokaklarda su tahliyesi çalışmalarına başladı. Dolu yağışının ardında bir çok sürücü aracında oluşan hasarı incelerken, dolu yağışının bazı ekili alanlara zarar verdiği belirtildi.

Meteoroloji verilerine göre sağanak yağışların aralıklarla sürmesi bekleniyor. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yapılarak, “Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi.