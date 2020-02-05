8 kişilik ailenin harabe evde yaşam mücadelesi

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Alaturka Online
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Batman merkez İluh Mahallesi 619. sokakta harabe bir evde yaşayan 8 nüfuslu Güner ailesi, kendilerine uzatılarak yardım elini bekliyor. Kapısı ve penceresi olmayan evde çocukların soğuktan ağladığını belirten anne Tuna Güner, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi.

FOTO: İHA

BİR ANNENİN YARDIM ÇIĞLIĞI

Hayırseverlerin yardım etmemesi durumunda çocuklarının açlıktan öleceğini belirten anne Güner, şöyle konuştu:

*Ben 4-5 defa valiliğe gittim, beni hiç kimse vali bey ile görüştürmediler ve bana yardım etmediler. Eşim hasta, çalışacak hali yok, gece gündüz sokaklarda karton, naylon toplamaya çalışıyor.

*Çocuğum bypass ameliyatı oldu, kundaktaki bebeğim anne sütü emmiyor, normal süt emiyor onu da alamıyoruz. 6 çocuğum var eşim ile birlikte 8 nüfuslu bir aileyiz.

*Şu an oturduğumuz evde cam yok, pencere yok, evin kapısı yok. Allah’a emanet yaşıyoruz. Sobayı yakmak için ağaç bulamıyorum. Çocuklarım gece yarısı kalkıp soğuktan ağlıyor, ben ne yapacağımı bilemiyorum.

*Sadece okul yardım parası alıyorum o da 2 ayda bir alıyorum. Çocuklarımı imkansızlıktan okula göndermediğim için o maaş da kesildi. Yetkililerden, hayırseverlerden yardım bekliyorum.

FOTO: İHA

Baba Fahrettin Güner ise sokaklardan karton topladığını, kendisinin astım hastası ve vücudunda platin bulunduğunu söyledi.

FOTO: İHA

Çalışamadığını kaydeden baba Güner, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi. (İHA)

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