8 Mart’ta ‘ritme göre zıplayan’ kadınlara değişik suçlamalarla 7 yıla kadar hapis istendi

Taksim’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan ve attıkları sloganlarda ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ettikleri iddia edilen 17 kadın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kadınlar hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından her biri için ayrı ayrı 2 yıl 8 aydan 7 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, kadınların slogan attıkları ve bu sloganların ritmine göre hareket ederek zıpladıklarının tespit edildiği ifadesi de yer aldı.

Fahrettin ÖZTÜRK

8 Mart 2021’de gerçekleştirilen ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ sırasında İstanbul Sıraselviler Caddesi’nden Taksim Meydanı’na yürümek isteyen ve polis engeliyle karşılaşan kadınlar, attıkları sloganlarda ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ettikleri gerekçesiyle 10 Mart’ta gözaltına alınmışlardı. Adliyeye sevk edilen ve nöbetçi mahkemeye çıkarılan kadınlar, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede 17 kadın sanık olarak yer aldı.

Olayın anlatıldığı iddianamede, İstanbul Valiliği’nin 29 Ocak 2021 tarihli kararında, Beyoğlu İlçe sınırları içerisinde toplantı ve gösteri yürüyüş alanı bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın 6 Mart 2021 tarihinde, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve çevresi ile Şişhane ve çevresinin toplantı ve gösteri yürüyüşü alanı olarak belirlenmediğinden ve Covid 19 tedbirleri kapsamında yasaklandığı da ifade edildi.

İddianamede olay günü, emniyet tedbiri alan kolluk görevlileri tarafından grubun duyabileceği şekilde dağılmaları ve eylemlerinin kanuna aykırı olduğu, dağılmadıkları takdirde haklarında yasal işlem yapılacağı anonsuna karşın grubun anonslara aldırış etmeyerek dağılmadığı ve slogan atmaya devam edildiği vurgulandı.

“CUMHURBAŞKANININ ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞINI ZEDELEYEN NİTELİKTE”

Kadınların yürüyüş esnasında ‘Tayyip kaç kaç kaç kadınlar geliyor’ ve ‘Zıpla zıpla zıplamayan Tayyiptir’ şeklinde sloganlar attıklarının kaydedildiği iddianamede, bunun ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçu kapsamında değerlendirilebileceği ve kadınların eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aşan, Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu da belirtildi.

“RİTME GÖRE ZIPLADIKLARI TESPİT EDİLDİ”

İddianamede yer alan delil değerlendirme bölümünde ise soruşturma dosyasında yer alan görüntü inceleme tutanaklarında, görüntülerde tespit edilen kadınların slogan attıkları ve bu sloganların ritmine göre hareket ederek zıpladıklarının tespit edildiği ifade edildi.

7 YIL 8 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede 17 kadın hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme bunların hareketlerine katılma’ suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 8 aydan 7 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. Kadınlar, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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