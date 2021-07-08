‘8 Temmuz Anıtı’ açıldı: Aynı acıyla can çekişiyoruz

Tekirdağ Çorlu’da 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasının üzerinden üç yıl geçti. Açılan davada sadece 4 kişi yargılanıyor. Yakınlarını kaybeden aileler, “gerçek sorumluların” ceza alması için üç yıldır mücadele ediyor. Facianın üçüncü yıl dönümünde hayatını kaybedenlerin anısına Uzunköprü Belediyesi tarafından “8 Temmuz Anıtı”nın açılışı yapıldı.

“İLK GÜNKÜ ACIYLA CAN ÇEKİŞİYORUZ”

Uzunköprü Belediyesi anıt fotoğraflarını, “Çorlu tren faciasında yaşamını yitiren 25 canımız, adalet arayışımızın simgesi ‘8 Temmuz Anıtı’mızla sonsuza dek bizimle yaşayacak” notu ile resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Gazeteci Mustafa Hoş da anıtın görüntülerini ve Mısra Öz’ün açıklama yaptığı anlarına paylaşımında yer verdi.

Faciada oğlu Oğuz Arda Sel ve eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz, “Biz 25 kişinin ailesi olarak her birimiz, ilk gün ne hissettiysek aynı acıyla can çekişiyoruz. Bugün bu konuşmayı yapmak benim için çok zor oldu çünkü yakın bir tarihte, yaşamın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha fark ettim” diyerek Covid-19’dan yoğun bakımda ölümle pençeleştiği günleri hatırlattı.

“ÇIĞLIKLARIN BETONA DÖNÜŞMÜŞ HALİ”

“Bu hayattan kopartılan 25 canın aslında neleri kaybettiğini, ne kadar değerli, ne kadar özel, ne kadar güzel bir gelecekten koparıldıklarını bir kez daha anladım” diyen Mısra bulunan Öz, “Aldığım nefese şükrederken, 7’si çocuk 25 canın bu hayattan kopartılmış olmasına lanet ettim. Acılar geçmiyor. Buraya bu anıt yapılsa da, belki her yere bu anıtlar yapılsa da bizim acılarımız ilk günkü gibi taze. Bu anıtlar bizim en büyük gücümüz. Onları unutturmayan birer sembol. Çığlıkların betona dönüşmüş, simgeleşmiş hali bizler için” şeklinde konuştu.

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