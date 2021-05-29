“8. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali” kapanış programıyla sona erdi

İSTANBUL (AA) – Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "İstanbulensis Şiir Festivali" sona erdi.

Bu yıl teması 2021'in Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesinden ilham alınarak "Yunus Emre" olarak belirlenen festival, 25-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.

Festivalin kapanış programında Ali Emre, Noemi Lazslo, Ahmet Murat, Robert Pinsky, Emel Özkan, Ümit Neccari, Murat Güzel, Nujoom Al-Ghanem, Ömer Yalçınova ve Nasser Rabah'ın şiir okumalarının yanı sıra Filistin'deki direnişle ilgili bir klip gösterildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nden canlı yayınlanan programda ayrıca Meriç Dönük ve Hakan Dedeler "Tambur-Arp Buluşması" konseri verdi.

– "8. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali" hakkında

Uluslararası edebiyat ve sanat organizasyonu olarak başlatılan ve 5 yıldır belli bir tema etrafında gerçekleştirilen festival, dünyanın farklı coğrafyalarından misafirlere ev sahipliği yaptı.

Hibrit bir modelle internet ortamını merkeze alarak edebiyat meraklıları ve şiir tutkunlarıyla buluşan "Yunus Emre" temalı festival kapsamında 5 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şiir hakkındaki poetik düşünceleriyle modern şiirin öncülerini bir araya getiren festival, hem şiir üzerine yürütülen, tartışılan meseleleri hem de şairin 2000'lerdeki görevinin ne olduğunu irdelemeyi kendine amaç edindi.

Yunus Emre oturumlarının da düzenlendiği festivale katılım gösteren isimler arasında Mustafa Tatçı, Prof. Dr. Alim Yıldız, Prof. Dr. İskender Pala'nın yanı sıra Robert Pinsky, Monica Youn ve Charles Simic de yer aldı.

Ayrıca çeşitli oturumlarda Ahmet Murat, Ali Ural, Adnan Özer, Bahtiyar Aslan, Dursun Ali Tökel, Güven Adıgüzel, Hüseyin Akın, Mevlana İdris, Mustafa Özçelik, M. Fatih Andı, Mustafa Akar, M. Kayahan Özgül, Mehmet Narlı, Murat Güzel, Turan Karataş, Zafer Acar ve Zeynep Arkan konuşma yaptı.