İSTANBUL (AA) – 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Turkish Open 2021), ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen organizasyonda, büyükler kategorisinde 6 sıklette müsabakalar yapıldı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları için puan veren turnuvada Türk sporcular, ilk gün müsabakaları sonunda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek Nafia Kuş, kadınlar 73 kilo finalinde Polina Khan'a (Rusya) üstünlük kurarak altın madalya elde etti. Erkekler 63 kiloda tatamiye çıkan Hakan Reçber, gümüş madalya kazandı. Kadınlar 73 kiloda Şeyma Nur Söğüt ve erkekler 87 kiloda Yunus Sarı ile Enbiya Taha Biçer ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvaya yarın devam edilecek.