8 yaşındaki Zeynep’ten yürekleri sızlatan ‘Deprem’ şiiri





Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı beldesi Kalemkaş Köyünde yaşayan 8 yaşındaki Zeynep, deprem felaketiyle sarsıldı. Ailesiyle birlikte deprem çadırında kalmaya başladı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın Adıyaman’da karşılaştığı 8 yaşındaki depremzede Zeynep, kendi yazdığı “Deprem Hikayesi” şiiriyle yürekleri sızlattı.

Kaya, “Zeynep 8 yaşında, onunla köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı derme çatma çadırda tanıştım. Zeynep, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı beldesi Kalemkaş Köyünden… İlkokul ikinci sınıf öğrencisi. Ne yaptığını sordum, “Deprem Hikayesi” yazdığını söyledi. Okumasını istedim, “utanırım” dedi, kime göndereceğimi sondu. Öğretmen olduğumu söyleyince de yüreğimizi sızlatan dizeler döküldü kocaman yüreğinden…” diye konuştu.

İşte Zeynep’in yazdığı “Deprem Hikayesi” şiiri:

DEPREM HİKAYESİ

Zelzele

Uyumuştu herkes saat dörde kadar

Saat dörtte deprem olmuştu

Deprem olduğu için can kaybımız da çoktu

Zorla çıktı evden insanlar

Bazıları evde kadı

Bazıları yaralı

Bazıları ölüydü…